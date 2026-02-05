VÍDEO: El pantano de Gasset en Ciudad Real comienza a desembalsar agua

El embalse de Gasset ha comenzado a aliviar agua desde esta pasada noche a un ritmo de 8 metros cúbicos por segundo tras alcanzar niveles próximos a su capacidad máxima, como consecuencia de la repercusión que en los últimos días está teniendo el paso de diferente borrascas atlánticas por la provincia de Ciudad Real.

Según los últimos datos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, consultados este jueves, Gasset almacena actualmente 35,63 hectómetros cúbicos, lo que supone el 91,66 % de su capacidad total, tras registrar una precipitación acumulada de 11 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas en su entorno.

Desde el pasado 20 de enero, cuando comenzó el actual episodio de lluvias, el pantano ha incrementado sus reservas en 10,93 hectómetros cúbicos, al pasar de los 24,7 hectómetros cúbicos contabilizados entonces al volumen actual.

Así se encuentra actualmente el embalse de Gasset | OC

Por su parte, el embalse de Torre de Abraham alcanza ya los 155,63 hectómetros cúbicos, situándose al 84,87 % de su capacidad, después de seguir recibiendo importantes aportaciones gracias a las lluvias, que han dejado 14,2 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas en su entorno. Desde el día 20 de enero, este embalse ha aumentado su volumen en 34,03 hectómetros cúbicos, al pasar de 121,6 a los actuales 155,63 hectómetros cúbicos.

En conjunto, los embalses de Gasset y Torre de Abraham han acumulado 44,96 hectómetros cúbicos más desde el inicio del periodo de lluvias.

El resto de embalses de la cuenca del Guadiana también continúa registrando aumentos generalizados.

Peñarroya almacena actualmente 19,11 hectómetros cúbicos, el 37,97 % de su capacidad, tras recoger 6,2 litros por metro cuadrado de lluvia en las últimas 24 horas, y ha incrementado sus reservas en 0,91 hectómetros cúbicos desde el día 20.

El embalse de Puerto de Vallehermoso alcanza los 4,41 hectómetros cúbicos, situándose al 63,72 % de su capacidad, tras registrar también 6,2 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, con un aumento de 0,41 hectómetros cúbicos desde el inicio del periodo lluvioso.

Puente Navarro se sitúa en 1,69 hectómetros cúbicos, al 40,62 % de su capacidad, tras acumular unas precipitaciones de 7,6 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, y ha sumado 0,59 hectómetros cúbicos más desde el 20 de enero.

El Vicario alcanza los 18,51 hectómetros cúbicos, lo que supone el 56,33 % de su capacidad, después de registrar 9,2 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, con un incremento acumulado de 5,61 hectómetros cúbicos en el periodo.

La Cabezuela almacena 4,26 hectómetros cúbicos, el 9,94 % de su capacidad, con una precipitación de 4,6 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, y ha aumentado su volumen en 1,96 hectómetros cúbicos desde el día 20.

Por último, Vega del Jabalón alcanza los 5,85 hectómetros cúbicos, el 17,44 % de su capacidad, tras registrar 6,5 litros por metro cuadrado de precipitaciones en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento de 2,32 hectómetros cúbicos desde el inicio del actual episodio de lluvias.

Por lo que respecta a los embalses de la cuenca del Guadalquivir en la provincia de Ciudad Real, continúan varios días desembalsando agua y mantienen niveles por encima del 100 % de su capacidad, según los últimos datos obtenidos de la web Embases.net, dado que los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no están disponibles.

El embalse de La Fresneda almacena actualmente 20,43 hectómetros cúbicos, permaneciendo por encima del 100 % de su capacidad, mientras que en el caso de Montoro, el volumen del pantano supera también el 100% de su capacidad hasta los 113,52 hectómetros cúbicos.