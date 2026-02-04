Retrasos de casi una hora en la salida matinal de los Avant de Ciudad Real

Los primeros trenes Avant que salen desde la estación de Ciudad Real están sufriendo retrasos de casi una hora.

El portavoz de la Asociación de Usuarios del Avant de Ciudad Real, Pablo López, asegura que se están produciendo “fortísimos” retrasos en la estación de Ciudad Real, llegando incluso a los 55 minutos.

Señala que de las pocas explicaciones que RENFE ha dado es que faltaba por pasar un tren auscultador de las vías, y que hasta que este no pasara no podía salir la primera composición con origen en Puertollano.

Sin embargo, según Pablo López, este tren auscultador pasó a las 7:15 horas con destino a Andalucía, “no entendemos nada”.

Señala que la estación de Ciudad Real “esta congestionada” porque hay un retraso en la salida de casi tres trenes.