Las borrascas de la semana pasada dejaron 112 litros en Fuencaliente y 51 en Ciudad Real

La semana que hemos dejado atrás ha sido muy beneficiosa en cuanto al agua que ha caído, sobre todo en algunas localidades de la provincia de Ciudad Real.

Borrascas como Joseph, Kristin y otras han significado buenas lluvias en algunos puntos, llegando a los 112 litros por metro cuadrado en Fuencaliente, 83 en Puebla de Don Rodrigo y 80 litros en la zona del Parque Nacional de Cabañeros, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Excepto el sábado, que fue el único día que no llovió en la provincia, en el resto de la semana pasada hubo precipitaciones que también dejaron 66 l/m2 en Almadén, 58 en Abenójar, 56 en Puertollano y otros 51 litros en Ciudad Real.

Además, y según AEMET, durante la semana pasada se recogieron 42 litros por metro cuadrado en Villanueva de los Infantes, casi 40 en Tomelloso, 36 en Valdepeñas, 32 en Alcázar de San Juan y 25 en Viso del Marqués.

Esta semana que ya ha comenzado trae nuevas borrascas que seguirán dejando lluvias en la provincia de Ciudad Real. Hoy ha entrado la borrasca Leonardo.

Reabren parques y jardines en Ciudad Real

Por cierto, a partir de hoy el Ayuntamiento de Ciudad Real ha vuelto a reabrir los parques y jardines que han permanecido cerrados estos últimos días debido al temporal y el viento.

Así lo ha confirmado el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Guillermo Arroyo, quien ha señalado que en el día más complicado que hubo la semana pasada el viento llegó a daños hasta 65 árboles en la capital de la provincia.