Cinco heridos tras la colisión de dos turismos, uno de los cuales circulaba en sentido contrario, en Herencia

La colisión frontal de dos vehículos, uno de los cuales circulaba en sentido contrario, este domingo a la altura del kilómetro 78 de la CM-42, la Autovía de los Viñedos, en sentido Toledo, dentro del término municipal de Herencia (Ciudad Real), ha dejado cinco personas heridas.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 12.40 horas.

Los heridos son un hombre de 44 años, y tres niños de 1, 5 y 13 años, trasladados por ambulancia de soporte vital al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, y una mujer de 43 años, grave, trasladada al mismo lugar por una UVI.

Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Alcázar de San Juan, médico de urgencias, dos UVI y una ambulancia de soporte vital.