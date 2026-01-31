La alcaldesa de Almadén acusa de comentarios machistas al secretario general del PSOE local

La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha acusado al secretario general del PSOE de Almadén de hacer manifestaciones profundamente machistas en comentarios que ha publicado en las redes sociales del Ayuntamiento.

Así lo ha manifestado, a su vez, la primera edil en sus perfiles personales donde ha recogido como Rafael Mata hace afirmaciones del tipo “vaya viendo lo que hace esta señora además de lucir palmito” o apreciaciones respecto de su aspecto físico con comentarios como “ya sabemos que tiene buen fondo de armario”.

Uno de los comentarios en redes sociales | OC

Estos comentarios han sido calificados de “profundamente machistas” por la alcaldesa ya que duda que el señor Mata los hiciese respecto del aspecto físico de alcaldes hombres. También se pregunta qué ocurriría si fuesen hechos por algún político de la derecha y fuesen dirigidos a alguna alcaldesa socialista.

Por último, afirma Jurado en su publicación que, con la situación que han dejado los gobiernos socialistas en la localidad, con una de deuda cuya refinanciación para la amortización de préstamos llegará hasta el año 2070, no está en condiciones el secretario general socialista de dedicarse a hacer comentarios tan machistas como los vertidos.