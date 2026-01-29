Las listas de espera sanitarias aumentaron en más de 6.000 personas en Ciudad Real al cierre de 2025

Suben las listas de espera sanitarias en la provincia de Ciudad Real. El año 2025 cerró con 6.168 personas más en listas de espera en comparación con el ejercicio de 2024, según el Portal de Transparencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

El año pasado finalizó con más de 34.000 pacientes en listas de espera en la provincia, frente a las más de 28.000 del ejercicio anterior. En Ciudad Real hay seis hospitales, en cuatro de ellos estas listas aumentaron y en los otros dos disminuyeron.

El mayor incremento se registra en el de Ciudad Real, con 3.800 personas más en listas de espera para un total de 10.300. A continuación está el hospital de Tomelloso, que el año pasado experimentó un aumento de 2.300 pacientes para un total de casi 9.000.

Ya muy por detrás está el hospital de Manzanares, con 272 personas más en lista de espera para un total de 2.500. Y el hospital de Puertollano, que tuvo un crecimiento de 210, con 1.600 personas en lista de espera.

En el otro lado se encuentran los hospitales de Valdepeñas y Mancha Centro de Alcázar de San Juan. El centro alcazareño disminuyó sus listas de espera en 390 para un total de 6.300 personas, mientras que en el hospital de Valdepeñas se redujeron en 98 y hay 4.500 al cierre del año pasado.

Listas de espera por especialidades

Por especialidades, las listas de espera quirúrgicas aumentan en más de 1.100 personas en la provincia para un total de 9.500 esperando una operación.

En cuanto a consultas externas, hay cerca de 23.000 personas en espera, son casi 5.000 más, mientras que los pacientes que están en la lista de espera de técnicas diagnósticas son unas 1.900, es decir, un incremento superior al centenar de pacientes.