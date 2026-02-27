La Asociación de Usuarios del Avant valora positivamente la creación de una plataforma en defensa de la alta velocidad de Ciudad Real

LEER MÁS Crean una plataforma ciudadana en defensa del servicio de Alta Velocidad y AVANT de Ciudad Real

La Asociación de Usuarios del Avant de Ciudad Real ha valorado positivamente la creación de una plataforma ciudadana en defensa del servicio de alta velocidad y Avant, impulsada desde el Ayuntamiento de Ciudad Real.

Una plataforma de la que forman parte el consistorio, a través de todos los grupos municipales excepto Vox, la propia asociación de usuarios, colegios profesionales, Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) y el sindicato UGT del sector ferroviario.

El presidente del colectivo de viajeros recurrentes del Avant de la línea Puertollano, Ciudad Real y Madrid, Pablo López, ha dicho que esta nueva iniciativa es “interesante, fructífera y necesaria porque se basa en la creación de una plataforma ciudadana en la que están implicados catorce colegios profesionales”.

El objetivo, dice López, es afrontar el problema del deterioro de la línea, no solo para los viajeros recurrentes sino también para Ciudad Real como ciudad, ya que se estima que solo en los tres primeros trenes Avant de la mañana, en los que suele haber entre 1.000 y 1.200 pasajeros, se mueve un volumen de entre 30 y 60 millones de euros del PIB “que se ponen en peligro”.

Cada colectivo que forma parte de la plataforma designará a un representante que participará en la elaboración de los comunicados y López espera que esta entidad se constituirá en los próximos días.

El portavoz de la Asociación de Usuarios del Avant de Ciudad Real valora muy positivamente la puesta en marcha de esta plataforma porque “extiende el pesar del problema, no solo a los 3.800 usuarios que cogen los trenes a diario y a las 450 personas que componen la asociación, sino también al conjunto de la ciudad” y cree que “es mejor tomar medidas en conjunto”.