El secretario general del PSOE de Santander y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Fernández, ha criticado la gestión de la alcaldesa, Gema Igual (PP), a la que ha acusado de "incumplir su palabra" con el Real Racing Club tras conocerse su decisión de no firmar un nuevo convenio con el Ayuntamiento ante los incumplimientos de los compromisos adquiridos en el firmado en 2022, y de trasladar su ciudad deportiva a Santa Cruz de Bezana.

En un comunicado, ha considerado que esta situación es "una nueva crisis provocada por la falta de compromiso" de la regidora, que "firma acuerdos, se hace fotografías y después se olvida de cumplir aquello a lo que se ha comprometido".

"Han pasado cuatro años desde que Gema Igual firmó aquel convenio con el Racing. Cuatro años en los que el Ayuntamiento ha sido incapaz de cumplir sus compromisos. Y ahora la solución que ofrece la alcaldesa es pedir al club que vuelva a firmar otro acuerdo para hacer lo que ya había prometido", ha denunciado el portavoz socialista.

Al respecto, ha incidido en que los problemas de los Campos de Sport de El Sardinero "no son nuevos" y que su formación "lleva tiempo reclamando actuaciones urgentes para solucionar las deficiencias de las instalaciones", especialmente las relacionadas con la cubierta, las goteras y la accesibilidad.

Fernández ha mostrado también su preocupación por el anuncio del presidente del Racing, Manolo Higuera, de trasladar su ciudad deportiva fuera de Santander, una decisión que considera "especialmente significativa por las consecuencias que puede tener para la ciudad".

"Que el Racing anuncie que se lleva su ciudad deportiva a Bezana debería hacer reflexionar seriamente a la alcaldesa. Estamos hablando de un proyecto deportivo importante, vinculado a nuestra ciudad, que Santander puede perder mientras su Ayuntamiento sigue sin ofrecer soluciones", ha afirmado.

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que Santander "no puede permitirse perder oportunidades por la incapacidad del equipo de Gobierno para cumplir sus compromisos y mantener una relación de confianza con las instituciones y entidades de la ciudad".

Por ello, Fernández ha avanzado que el PSOE exigirá al equipo de Gobierno que detalle qué compromisos del convenio de 2022 siguen pendientes de ejecución, cuáles son los motivos de los retrasos y qué calendario concreto maneja el Ayuntamiento para completar las actuaciones.

El PRC tilda de "insulto" para santanderinos y racinguistas "la marcha" a Bezana

El portavoz municipal y candidato del PRC a la Alcaldía de Santander, Felipe Piña, ha calificado de "gravísima" la decisión del Real Racing Club de trasladar su actividad a Santa Cruz de Bezana y de "romper las negociaciones" para firmar un nuevo convenio con el Ayuntamiento.

Ha señalado como "responsable directa" de esta situación a la alcaldesa, Gema Igual (PP), cuya "inacción y abandono prolongado" han provocado que al club "no le haya quedado más remedio" que buscar alternativas fuera de Santander. "Un insulto para santanderinos y racinguistas", ha lamentado en un comunicado tras la Junta General de Accionistas del equipo donde su presidente, Manolo Higuera, ha realizado estos anuncios.

En opinión de Piña, se trata de un desenlace que supone "una auténtica falta de respeto a la ciudad, al barrio de La Albericia, a los racinguistas y a toda la cantera".

"Un mazazo emocional y deportivo", ha dicho, especialmente "doloroso" tras haber vivido una temporada histórica con la vuelta del Racing a Primera, y con la que "se había devuelto la ilusión y el orgullo a toda una ciudad".

En este sentido, ha incidido en que el Racing es "mucho más que un equipo de fútbol: es un sentimiento, una seña de identidad centenaria que forma parte de la historia viva de Santander y de todos los cántabros".

Por ello, ha expresado su "profunda tristeza" al comprobar cómo el histórico vínculo del club con La Albericia "se ha ido degradando de forma progresiva por la dejadez municipal, hasta desembocar en el abandono de las instalaciones Nando Yosu".

"Ver cómo nuestra cantera y nuestro primer equipo tienen que hacer las maletas es la crónica de una muerte anunciada, y quién sabe qué pasará con el estadio si seguimos este camino", ha advertido el regionalista.

En cuanto a la situación de los Campos de Sport --una instalación municipal utilizada cada quince días por 22.000 personas--, ha subrayado que esta "ruptura" no responde a "un hecho aislado ni imprevisto", sino al "desgaste acumulado tras años de promesas sin cumplir".

Así, ha indicado que "más allá de las dificultades de este último convenio" --caducado en agosto--, desde el año 2017 se han sucedido anuncios por parte del equipo de Gobierno destinados a mejorar el estadio que "han sido incumplidos de manera sistemática".

A su juicio, Gema Igual y su equipo han utilizado los acuerdos y los convenios como "meros mecanismos para anestesiar a la ciudadanía y a los racinguistas", ya que, a su juicio, los hechos demuestran que "nunca se han traducido en realidades".

Y en relación con el "agotamiento" mostrado por la entidad verdiblanca, ha señalado que "era un final previsible" y ha considerado que el club "ha aguantado demasiado y ha sido demasiado paciente" ante una sucesión de compromisos "vulnerados" que evidencian una "desidia absoluta" y un "auténtico desprecio" hacia la institución y hacia el patrimonio municipal.

Asimismo, el portavoz del PRC ha expresado su "rabia" ante la gestión que el Ayuntamiento ha llevado a cabo durante todo este tiempo en la reforma de El Sardinero.

En este sentido, ha criticado el anuncio realizado ayer por el Consistorio sobre la necesidad de volver a redactar un contrato ampliado para reparar la cubierta y encargar un nuevo estudio que evalúe realmente qué actuaciones son necesarias, por lo que se ha cuestionado "de qué sirvió el estudio anterior y qué utilidad tienen las intervenciones que se están ejecutando actualmente".