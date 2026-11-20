La docente Carmen Frechoso, directora del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Berria, en Santoña, que hoy ha recogido el Premio Mujer Cantabria 2026 de Onda Cero en un acto celebrado en el Palacio de La Magdalena con la asistencia de los consejeros de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, y de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González.

También han estado presentes en el acto, entre otros, la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad, Cristina Fernández; directivos y trabajadores de Onda Cero en Cantabria, y Rebeca Gómez, responsable de Instituciones en Cantabria de Banco Santander, que es la entidad patrocinadora del cheque solidario de 3.000 euros con el que está dotado el premio, cantidad que Carmen Frechoso donará a la asociación Luz y Amor.

Sergio Silva: "Una buena profesional que, además, decide trabajar no en entornos cómodos, sino en entornos complejos"

Sergio Silva ha felicitado a la premiada por este reconocimiento y se ha mostrado orgulloso de que el galardón de este año recaiga, por primera vez, en una docente de Cantabria.

Además de destacar la implicación de Carmen Frechoso con la enseñanza de sus alumnos y su entrega y pasión por la profesión, Silva ha elogiado su compromiso para mejorar la vida de los demás, especialmente en el CEPA de Berria. Un centro, ha añadido, que cuenta con "la mayor oferta educativa en un centro penitenciario del país" y que en los últimos años ha experimentado "un salto de calidad" importante.

"Carmen lo reúne todo: una buena profesional que, además, decide trabajar no en entornos cómodos, sino en entornos complejos, que es donde más se necesita", ha subrayado.

Para el consejero de Educación, este premio es igualmente un reconocimiento al conjunto del equipo humano que trabaja en El Dueso y, asimismo, refuerza la educación de Cantabria, porque, según ha dicho, un sistema educativo es un reflejo de los docentes que lo forman.

Finalmente, ha animado a Frechoso a continuar en la misma línea que hasta ahora y ha felicitado al resto de mujeres candidatas y a Onda Cero por dar continuidad a este galardón que reconoce las trayectorias de "mujeres excelentes".