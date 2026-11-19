Comienza este jueves una nueva jornada de caos en los trenes de Cantabria. Según la información a viajeros que se ofrece en el canal de WhatsApp de Cercanías de Cantabria, se ha suprimido el servicio entre Santander y Torrelavega.

Lo que sí se garantizan, según se puede leer en esa misma comunicación, es que "los trenes con destino Cabezón de la Sal y Puente San Miguel circulación con normalidad, efectuando todas las paradas".

Esto ocurre por un "reajuste de servicio" que a las 7 de la mañana ya dejaba cinco trenes suprimidos entre Santander y Puente San Miguel y entre Santander y La Cantábrica.

Más de 60 cancelaciones

Ayer los usuarios sufrieron más de 60 cancelaciones por averías de trenes y reajustes de servicio en las líneas de Puente San Miguel y Liérganes.Según los sindicatos ferroviarios, se han dado varias averías de trenes que no se pueden suplir porque existe una falta de disponibilidad de vehículos.

Un problema que llevan años sufriendo en la red de ancho métrico, según Sergio Tamayo, que sostiene que se trata "de trenes muy antiguos, que tienen cerca de 40 años, a lo que se suma la falta de repuestos que obliga a que no tengas muchas veces el material necesario para poder repararlos, con lo que tenemos un problema bastantes grave".

Una situación que, según Tamayo, se viene "padeciendo desde hace ya muchísimos años"