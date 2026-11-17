El absentismo laboral sigue creciendo en Cantabria y lo hace a un ritmo muy superior al del empleo. Las previsiones para este año apuntan a que la comunidad cerrará 2026 con 4.389.673 jornadas perdidas por incapacidad temporal, un 5,04% más que el año anterior.

El incremento contrasta con la evolución de la afiliación, que crecerá en torno a un 1,7%. El resultado es que cada trabajador perderá de media 18,3 jornadas por incapacidad temporal a lo largo del año y que cada día habrá unas 12.027 personas ausentes de su puesto de trabajo.

Menos bajas, pero más largas

El principal problema no está en que en Cantabria se inicien muchas más bajas que en el resto de España. De hecho, la incidencia se mueve prácticamente en la media nacional.

La diferencia aparece cuando se observa cuánto duran esos procesos. Las bajas en Cantabria tienen una duración media un 26% superior a la española: 56,3 días frente a 44,7.

Alberto Martínez, director gerente de Mutua Montañesa, explicaba que durante este año incluso ha descendido el número de nuevos procesos. “El número de bajas laborales en lo que llevamos de año va bajando en número, aproximadamente un 10% respecto al año anterior, pero sí que es verdad que el aumento en la duración va un 25% por encima de España.”

A igualdad de patología y sector, los trabajadores permanecen más tiempo de baja en Cantabria que en otras comunidades autónomas.

Si las bajas tuvieran la misma duración que la media española, Cantabria registraría más de un millón de jornadas perdidas menos al año.

Casi 1.000 millones de impacto

El coste directo para las empresas cántabras supera los 785 millones de euros y aumenta un 4,28% respecto a 2025.

Si se suman las prestaciones abonadas a través de las mutuas, el coste total alcanza los 956,5 millones de euros, equivalente al 5,37% del PIB de Cantabria.

Desde CEOE-CEPYME Cantabria advierten de que las pequeñas empresas son especialmente vulnerables ante las bajas prolongadas. Su presidente, Enrique Conde, pone como ejemplo una compañía con tres trabajadores: la ausencia de uno de ellos supone perder de forma temporal un tercio de la plantilla y, en el contexto actual, encontrar sustitutos resulta cada vez más complicado.

Salud, siniestralidad y patologías

Comisiones Obreras pide, por su parte, que el debate no se reduzca únicamente al impacto económico. Rosa Mantecón sitúa entre las causas de la prolongación de las bajas las dificultades para acceder a diagnósticos, tratamientos, rehabilitación o intervenciones quirúrgicas y reclama más recursos para el sistema público de salud.

Las patologías musculoesqueléticas continúan siendo las que más jornadas perdidas concentran, con un 35,6% del total, mientras siguen creciendo también las relacionadas con factores psicosociales. Los procesos de más de 90 días representan ya el 61% de todas las jornadas perdidas.

La siniestralidad laboral también repunta. Entre enero y septiembre se registraron 13 accidentes mortales en jornada de trabajo en Cantabria, mientras el número total de accidentes con baja aumentó un 7,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

La fotografía que deja este año es, por tanto, la de un absentismo que sigue creciendo aunque se inicien menos bajas: el problema está cada vez más en cuánto tardan los trabajadores en recuperarse y volver a su puesto de trabajo.