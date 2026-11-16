La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 26 años en Muriedas

Un hombre de 26 años fallecía en la madrugada del pasado domingo tras una presunta agresión con arma blanca registrada en la avenida de Bilbao de Muriedas (Camargo).

La policía judicial de la Guardia Civil investiga la muerte, tras un suceso ocurría sobre las 3:30h de la madrugada de este domingo, cuando la Guardia Civil recibía el aviso.

Así lo cuenta el delegado del Gobierno, Pedro Casares, que explica que en el "entorno de las 3:26 de la madrugada, la Guardia Civil, a través del 062, recibe una llamada alertando" del apuñalamiento de un varón. Una patrulla de la Guardia Civil que estaba en la zona "se presenta rápidamente", aunque "no pudo más que confirmar la muerte por apuñalamiento a la altura del corazón" y certifica "la muerte en entorno de las cuatro de la madrugada".