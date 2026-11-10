Carmen Frechoso recibirá el jueves, 19 de noviembre, el Premio Mujer Cantabria

Onda Cero Cantabria ha concedido su VIII Premio Mujer Cantabria a Carmen Frechoso, docente y directora del CEPA Berria, el centro de Educación de Personas Adultas ubicado en el Centro Penitenciario El Dueso. El jurado del premio reconoce a Carmen como un ejemplo de esfuerzo, entrega, sensibilidad humana y compromiso social.

Onda Cero Cantabria ha querido reconocer la labor de Carmen Frechoso como coordinadora de un equipo de docentes que, a través de los aprendizajes competenciales, persiguen la transmisión de valores y normas, básicos para la reinserción social de las personas.

Ella ha sido la protagonista de nuestra entrevista del día en 'Más de Uno Cantabria' y nos ha contado que donará el cheque de 3.000 euros a la Asociación Luz y Amor. Una ONG con sede en Santander y dedicada al apoyo emocional tras la pérdida de un hijo.

Trayectoria de Carmen Frechoso

Nacida en Aranda de Duero (Burgos) el 8 octubre 1973, estudió la Diplomatura de Magisterio por Lengua Extranjera en la Universidad de Cantabria (UC), además de las especialidades de Pedagogía Terapeútica y Audición Lenguaje. Posteriormente, obtuvo la Licenciatura en Psicopedagogía y el Grado de Educación Social, además de un Máster de Intervención Intrapenitenciaria en la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Inició su trayectoria docente en Laredo en los IES Bernardino Escalante y Fuente Fresnedo. También ha ejercido en las Escuelas Rurales Agrupadas de Villacarriedo y el IES La Granja de Heras, período tras el cual pasó a ejercer como directora del CEIP Pancho Cossío de Torrelavega durante siete años. La Consejería de Educación requirió sus servicios como asesora de Lenguas Extranjeras, período tras el cual, en 2019, se incorporó al Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Berria, situado en el interior del Centro Penitenciario El Dueso, en Santoña. Desde entonces, sus aulas han registrado más de mil matrículas entre los reclusos.

Actualmente, el CEPA Berria cuenta con once docentes y registra más de doscientas matriculaciones durante cada curso escolar. Ofrece enseñanzas que abarcan la Formación Básica inicial, Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Básico en Agrojardinería y Carpintería y Mueble. También se pueden cursar ciclos de Grado Medio en Cocina, Inglés (A1 y A2 por la Escuela Oficial de Idiomas), además de estudios de enseñanza no reglada que abarcan Prototipos en Impresión 3D, Control Numérico Computerizado, Pretecnología, Alfabetización Digital, Biodiversidad, Educación Física y un programa de Educación para la Salud Sexual.