Onda Cero Cantabria concede el Premio Mujer Cantabria 2026 a Carmen Frechoso

Onda Cero Cantabria ha concedido su VIII Premio Mujer Cantabria a Carmen Frechoso, docente y directora del CEPA Berria, el centro de Educación de Personas Adultas ubicado en el Centro Penitenciario El Dueso. El jurado del premio reconoce a Carmen como un ejemplo de esfuerzo, entrega, sensibilidad humana y compromiso social.

Nacida en Aranda de Duero (Burgos) el 8 octubre 1973, estudió la Diplomatura de Magisterio por Lengua Extranjera en la Universidad de Cantabria (UC), además de las especialidades de Pedagogía Terapeútica y Audición Lenguaje. Posteriormente, obtuvo la Licenciatura en Psicopedagogía y el Grado de Educación Social, además de un Máster de Intervención Intrapenitenciaria en la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Inició su trayectoria docente en Laredo en los IES Bernardino Escalante y Fuente Fresnedo. También ha ejercido en las Escuelas Rurales Agrupadas de Villacarriedo y el IES La Granja de Heras, período tras el cual pasó a ejercer como directora del CEIP Pancho Cossío de Torrelavega durante siete años. La Consejería de Educación requirió sus servicios como asesora de Lenguas Extranjeras, período tras el cual, en 2019, se incorporó al Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Berria, situado en el interior del Centro Penitenciario El Dueso, en Santoña. Desde entonces, sus aulas han registrado más de mil matrículas entre los reclusos.

Actualmente, el CEPA Berria cuenta con once docentes y registra más de doscientas matriculaciones durante cada curso escolar. Ofrece enseñanzas que abarcan la Formación Básica inicial, Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Básico en Agrojardinería y Carpintería y Mueble. También se pueden cursar ciclos de Grado Medio en Cocina, Inglés (A1 y A2 por la Escuela Oficial de Idiomas), además de estudios de enseñanza no reglada que abarcan Prototipos en Impresión 3D, Control Numérico Computerizado, Pretecnología, Alfabetización Digital, Biodiversidad, Educación Física y un programa de Educación para la Salud Sexual.

Onda Cero Cantabria reconoce así la labor de Carmen Frechoso como coordinadora de un equipo de docentes que, a través de los aprendizajes competenciales, persiguen la transmisión de valores y normas, básicos para la reinserción social de las personas.

La ganadora del VIII Premio Cantabria tomará el relevo de Pilar Villasante (Permio Mujer 2025), Conchi Ortega (Premio Mujer 2024), Marta Solana (Premio Mujer Cantabria 2023), Paula Sumillera (Premio Mujer Cantabria 2022), Eloísa Canga (Premio Mujer Cantabria 2021), María Victoria Troncoso (Premio Mujer Cantabria 2020) y de Pepa Pérez Vega (Premio Mujer Cantabria 2019).

A este galardón (dotado de un cheque de 3.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria (Onda Cero y Europa FM) han propuesto un total de 30 candidatas de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos. Se pueden escuchar sus historias a través del siguiente enlace: https://www.ondacero.es/emisoras/cantabria/noticias/estas-son-candidatas-viii-premio-mujer-cantabria_2026050569f9cb542f817e65817ad83e.html

Al acto de entrega del premio, que tendrá lugar el jueves, 19 de noviembre, en el Palacio de la Magdalena esperan asistir, entre otras autoridades, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Este VIII Premio Mujer Cantabria es una iniciativa que han desarrollado a lo largo de 2026 las emisoras de Atresmedia Radio en Cantabria, con la colaboración de Banco Santander, EDP Energía, Universidad Europea del Atlántico, Supermercados Lupa, Clínica Dermatológica Elena Arnal, Autopalas, Recoletas Salud, Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria.