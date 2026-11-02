8000 personas se manifiestan en contra del PSIR Olucas Surf en Villaverde de Pontones

Miles de personas, según la organización, se han manifestado este sábado en Villaverde de Pontones con el fin de paralizar el PSIR 'Olucas Surf Center'.

En declaraciones a los medios, el secretario general de Cantabristas, Paulu Lobete, convocante de la marcha, ha asegurado que la manifestación contra este proyecto supone un "basta" y un "punto de inflexión" frente a una iniciativa que considera "contraria a los intereses de Cantabria".

"No puede existir interés general si existe rechazo general", ha afirmado, en referencia a la declaración de interés general que el Gobierno regional pretende otorgar al proyecto.

Lobete ha sostenido que el Ejecutivo autonómico (PP) está intentando promover una actuación que es "un esperpento" y "lo contrario a lo que Cantabria necesita", y ha subrayado que la movilización pretende trasladar un mensaje claro a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y al consejero de Fomento, Roberto Media.

"Están solos, están solos con el promotor de este proyecto en su capricho imposible", ha manifestado.

El dirigente de Cantabristas ha cuestionado también la necesidad de construir una piscina de olas artificiales y un "macrocomplejo turístico en la localidad".

"Nadie ha pedido una piscina de olas artificiales en Villaverde de Pontones, nadie quiere más proyectos como este que atraen masificación turística", ha señalado.

Asimismo, ha criticado que no se haya contado con los vecinos de la zona, que ya expresaron su rechazo a la iniciativa el pasado miércoles y que participan en la organización de la protesta.

En este sentido, Lobete ha agradecido la movilización de los residentes de Villaverde de Pontones y su papel para conseguir que el Ayuntamiento modificase su postura y se implicase contra el proyecto.

Sobre la posibilidad de frenar la iniciativa, el secretario general de Cantabristas ha defendido que existen opciones para hacerlo y ha instado al Gobierno autonómico a escuchar el rechazo expresado por la ciudadanía.

Por su parte, en un comunicado, la Asociación de Afectados por el PSIR 'Olucas Surf Center' ha destacado que en Villaverde de Pontones se ha vivido "una jornada histórica". "Ha sido la voz de un pueblo y de una comarca que se niegan a que su suelo se convierta en objeto de especulación", ha asegurado.

Por último, ha afirmado que la manifestación de este sábado "no es el final", sino el punto de partida de una lucha que continuará "por todas las vías legales, sociales e institucionales".

A la concentración, entre otras autoridades, han asistido la candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, el candidato por IU, Israel Ruiz, y miembros del PSOE, aunque su secretario general, Pedro Casares, no ha acudido por el luto oficial decretado por el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo).