Halloween 2026 en Cantabria: espectáculos de terror o el tradicional Samhain

Reocín

Reocín volverá a celebrar el próximo 31 de octubre su tradicional Samhain, una cita organizada por la Concejalía de Juventud que alcanza ya su decimotercera edición y que se ha consolidado como una de las actividades más esperadas del calendario municipal. La celebración tendrá lugar en La Robleda de Puente San Miguel y la temática de este año será ‘La Ventana Secreta de Samhain’.

La principal novedad de esta edición es la ampliación del recorrido. Martínez ha detallado que incluirá 100 metros de túnel, un laberinto de 80 metros cuadrados y diferentes zonas interiores. Estos nuevos espacios y elementos permitirán renovar la experiencia y ofrecer al público muchas sorpresas en el recorrido de ‘La Ventana Secreta de Samhain’.

La programación se desarrollará en dos partes. A las 20:15 horas tendrá lugar el espectáculo inaugural, que contará con la actuación de ‘Fantasía’. La entrada a este espectáculo será gratuita hasta completar el aforo.

Posteriormente, a las 21.15 horas, comenzará el tradicional Pasaje de Terror, para el que será necesario adquirir entrada. El precio será de 2 euros, más gastos de gestión. Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 26 de octubre a las 17:00 horas y podrán adquirirse hasta agotar existencias a través de la siguiente página web: https://vivetix.com/es/entradas-samhain-reocin-2026-i4gt/

Para facilitar el acceso y mejorar la experiencia de los asistentes, la entrada al Pasaje de Terror se realizará de forma escalonada, con pases programados cada cinco minutos, desde las 21.15 hasta las 00.00 horas, evitando así las esperas y las aglomeraciones en el acceso.

Piélagos

“La ruta que no existe”, un espectáculo de terror a orillas del río Carrimont, a su paso por Renedo, será la nueva propuesta del Ayuntamiento de Piélagos para la noche de Halloween. Las actividades programadas por el Consistorio se celebrarán el sábado, 31 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el entorno del IES Valle de Piélagos.

Entre las 19:00 y las 23:00 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar del espectáculo teatral de terror “Carrimont, la ruta que no existe”, que tendrá lugar en el tramo comprendido entre el IES Valle de Piélagos y el edificio de la Ludoteca de Renedo.

El recorrido incluirá seis zonas: “El puente de los desaparecidos”, “La estela de los que aún caminan”, “El lavadero de los que no volvieron”, “El hombre que ya salió”, “La Picota de la persona de más” y “La ruta de los que nunca salen”.