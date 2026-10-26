Los afectados por el PSIR 'Bosques de Santander' avanzan que comenzarán con movilizaciones

La Asociación de Vecinos Afectados por el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) 'Bosques de Santander', su promotora Real de Piasca y el Gobierno de Cantabria (PP), representado por el consejero de Fomento, Roberto Media, han mantenido, por primera vez, una reunión este viernes en la que la empresa ha facilitado nuevos planos con una delimitación más completa y actualizada del macroproyecto, aunque todavía en una fase inicial.

El presidente de la Asociación de Vecinos afectados por el PSIR 'Bosques de Santander', Luis Díaz, critica el papel de las administraciones. Díaz mantiene que "se quieren lavar las manos de este problema. Dicen apartarse para que seamos la asociación con la promotora Real de Piasca los que sigamos en conversaciones".

Algo que no ha gustado a la asociación, que ha decidido "que Real de Piasca no es nuestra interlocutora, con lo cual se empezarán a tomar medidas en forma de movilizaciones".

Doce afectados según los nuevos planos

Con ello, serán doce los afectados que continúan dentro del ámbito de actuación, para quienes la promotora plantea posibles reubicaciones y compensaciones que los vecinos no consideran una solución y quienes denuncian que siguen con "la misma incertidumbre".

Entre las propuestas planteadas se contempla ofrecer viviendas de superficies equivalentes, teniendo también en cuenta los espacios exteriores de las propiedades actuales.

Así lo ha trasladado este sábado en un comunicado la asociación de afectados tras el encuentro que tuvo lugar en el Consejería de Fomento.

Ha afirmado que "la situación de incertidumbre" entre los vecinos continúa siendo "prácticamente la misma", ya que, según les han comentado, el proyecto "todavía se encuentra en una fase inicial y no existe documentación técnica suficientemente desarrollada que permita conocer su alcance real".

Desde el colectivo han insistido en que la reubicación "no puede considerarse una solución al problema ni sustituir el derecho de los vecinos a permanecer en sus hogares".

Además, los afectados han sostenido que los representantes del proyecto "han reconocido que todavía no pueden concretar cuestiones fundamentales", tales como qué tipo de edificaciones se construirán junto a las viviendas existentes, su altura o los usos previstos para las distintas zonas.

Y aunque han señalado que les han asegurado que se buscará minimizar las afecciones y favorecer la integración con el entorno, desde el colectivo vecinal afirman que "a día de hoy no existen garantías concretas que permitan valorar esas afirmaciones".

En este sentido, consideran "especialmente preocupante" que se esté planteando una actuación urbanística "de esta magnitud sin que los vecinos puedan conocer todavía sus consecuencias reales".

"No podemos valorar un proyecto del que desconocemos qué se construirá, dónde y cómo afectará a nuestros hogares y a nuestro entorno", han lamentado los vecinos que, aunque han valorado la entrega de nueva documentación, denuncian que siguen "sin disponer de información oficial suficiente para evaluar el proyecto en su totalidad".

Parar el PSIR

Por ello, desde la asociación se han reafirmado en que su postura sigue siendo "firme" en el objetivo "prioritario" de conseguir la paralización del PSIR. "No vamos a dar por resuelto el problema mediante modificaciones parciales mientras continúen existiendo vecinos afectados", han aseverado.

Finalmente, la entidad será la interlocutora con Real de Piasca en la defensa y el respaldo de los propietarios afectados, "respetando siempre la decisión individual de cada uno sobre el futuro de su vivienda", ha recalcado.

"Seguiremos trabajando unidos, defendiendo nuestros hogares, nuestros barrios y los derechos de todos los afectados, sin dejar a nadie atrás", ha finalizado.

El macropoyecto 'Bosques de Santander', promovido por el Grupo Empresarial Real de Piasca, contempla la construcción en suelo de Santander (frente al PCTCAN), Santa Cruz de Bezana y Camargo de 7.850 viviendas --4.710 libre y 3.140 protegida a precio asequible-- y la futura Ciudad de la Justicia, además de la cesión de 650.000 metros cuadrados de zonas verdes en la Zona Litoral Norte.