Halloween 2026 en Santander: pasajes del terror, pasacalles y actividades monstruosas

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Santander ‘se vestirá de Halloween’ el próximo fin de semana y ofrecerá numerosas propuestas terroríficas para todos los públicos. Y lo hará con una variada programación gratuita que incluye varios pasajes del terror, pasacalles, talleres y actividades monstruosas. La fiesta se ha convertido en todo un referente del miedo y este año se celebrará los días 29, 30 y 31, en la Plaza Alfonso XIII, la Plaza del Ayuntamiento, Juan de Herrera, los Jardines de Pereda y los centros cívicos.

El concejal de Dinamización Social, Fran Arias, ha dado a conocer los detalles de las actividades programadas que buscan que los santanderinos salgan a la calle y no se resistan a disfrazarse para disfrutar de actividades para todos los públicos y edades.

Actividades del jueves, 29 de octubre

Las actividades comenzarán el jueves 29 a las 18.00 horas con los talleres de cajitas de calabaza y de catrinas en scratch art en la calle Juan de Herrera, un pintacaras monstruoso, también en Juan de Herrera, y el Pasaje del Terror ‘La casa de Frankestein’, que ha diseñado la peña La Pera, en horario de 18.00 a 22.30 horas, y este año estará ubicado en la Plaza Alfonso XIII, al no poder realizarse como todos los años en la Plaza Porticada.

Arias ha agradecido a la peña La Pera “el esfuerzo, el trabajo, la improvisación y las ganas de poder celebrar Halloween, a pesar de no poder realizar la actividad como estaba prevista en la Plaza Porticada, debido a las trabas surgidas en los últimos días”.

Actividades del viernes, 30 de octubre

El viernes 30, de 17.00 a 20.30 horas, los centros cívicos acogerán la mítica actividad ¿Truco o trato? con reparto de chuches y Tabacalera ofrecerá también el pasaje del terror ‘Akelarre’.

Desde las 18.00 horas y hasta las 20.00 horas habrá talleres de cajitas de calabaza y de catrinas en scratch art y pintacaras en Juan de Herrera. Además, en la zona centro habrá animación con la propuesta ‘invasión terrorífica’ de 18.00 a 21.00 horas.

El pasaje del terror ‘La Casa de Frankestein’ vuelve el día 30 para hacer las delicias de los participantes en la Plaza Alfonso XIII y a las 18.30 horas se desarrollará un terrorífico desfile de academias de baile desde la Plaza del Ayuntamiento al centro Botín con coreografías finales; las escuelas de danza participantes son la de Raquel Puente, Olga Fuentes, Sara Vega, Covadonga Viadero, Elisa Urbina y el centro profesional de danza Belín Cabrillo.

Para seguir a las 19.30 horas con el pasacalles ‘Monstruos de la Universal’ en la zona centro; y el pasaje del terror ‘Hospital Maldito’ en los Jardines de Pereda, de 19.30 a 00.00 horas.

Actividades del sábado, 31 de octubre

Ya el sábado 31 las actividades comenzarán a las 18.00 horas con un taller de chapas de Samuín y pintacaras monstruoso en Juan de Herrera; y seguirán con el pasaje del terror ‘La Casa de Frankestein’ en la Plaza Alfonso XIII.

Desde las 18.00 horas y hasta las 22.30 horas la Plaza del Ayuntamiento será escenario de una noche espectral con gymkana, clase de baile, photocall y truco o trato, a cargo de Latin Dance.

Las actividades seguirán a las 19.30 horas con el pasacalles ‘Ándele catrinas’ por la zona centro; el pasaje del terror ‘Hospital Maldito’ en los Jardines de Pereda; y terminarán a las 20.30 horas con el pasacalles ‘Drácula y su familia’ también por la zona centro.

Además, los días 30 y 31, el Palacio de la Magdalena acogerá ocho pases de 'La llave dorada', una visita infantil con ambientación especial, personajes y un recorrido por distintas estancias. Las entradas mantendrán el precio de 17 €, como en ediciones anteriores, y están disponibles a través de la página web del Palacio de La Magdalena www.palaciomagdalena.com.

Más información y contenidos de los eventos en las redes sociales de Dinamización Social (@santanderfestejos).