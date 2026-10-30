Salud asegura que el COVID se afronta ya como un virus respiratorio más: “Dar positivo tiene un sentido similar a la gripe”

Dar positivo en COVID en 2026 ya no tiene el mismo significado que durante los primeros años de la pandemia. Así lo explica el jefe del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud, Luis Viloria, que asegura que el coronavirus se afronta actualmente como un virus respiratorio más y que su gravedad puede ser similar a la de determinados casos de gripe.

En una entrevista en Onda Cero, Viloria ha señalado que la situación ha cambiado por tres factores principales: la vacunación masiva de la población, la inmunidad acumulada después de estos años y la propia evolución del virus.

“En estos momentos el COVID es un virus más de los virus respiratorios que están a nuestro alrededor”, sostiene.

El responsable de Salud reconoce que un positivo sigue generando cierta alarma por el recuerdo de lo vivido a partir de 2020, pero insiste en que el escenario actual es muy distinto. “Dar positivo a COVID tendría un sentido similar a dar positivo a gripe”, explica.

Un pequeño repunte en septiembre

La Consejería ha detectado un pequeño repunte de COVID durante el mes de septiembre, aunque esa subida se encuentra ya prácticamente en descenso.

La gripe, en cambio, todavía no ha comenzado a circular con intensidad. Salud espera que la subida importante llegue, como suele ocurrir, hacia el mes de diciembre y coincidiendo con las semanas de Navidad.

Viloria insiste, en cualquier caso, en que todos los virus respiratorios siguen requiriendo vigilancia, aunque el COVID ya no supone actualmente una preocupación específica distinta a la de otros virus de este tipo.

Salud amplía la vacunación sin cita

Mientras tanto, la Consejería continúa reforzando la campaña de vacunación frente a la gripe y el COVID.

La respuesta del pasado fin de semana superó las previsiones iniciales. Un total de 1.852 personas acudieron a los tres centros de salud habilitados para vacunarse sin cita previa.

Este sábado y domingo volverá a ofrecerse esta posibilidad entre las 10.00 y las 17.00 horas en los centros de salud de Puente San Miguel, Meruelo y Bezana.

La Consejería prevé una afluencia similar a la del pasado fin de semana y admite que pueden producirse momentos puntuales de espera, especialmente si muchas personas coinciden a la misma hora. Aun así, asegura que el dispositivo está preparado y que existen dosis suficientes.

Viloria ha explicado además que los almacenes permanecerán disponibles para enviar vacunas adicionales a cualquiera de los centros si fuera necesario.

Ocho centros el siguiente fin de semana

La buena acogida de estas jornadas ha llevado a Salud a ampliar la iniciativa.

El fin de semana del 7 y 8 de noviembre volverán a abrir todos los centros que hayan participado durante estas dos primeras jornadas extraordinarias y se incorporarán también Reinosa y Los Corrales de Buelna.

En total serán ocho centros de salud los que ofrecerán vacunación sin cita.

Viloria reconoce que la aceptación de esta fórmula ha sido “mucho mejor” de la que la Consejería había calculado inicialmente y explica que el objetivo es facilitar al máximo el acceso a la vacuna.

Cerca de 2.000 dosis también en los hospitales

A las jornadas extraordinarias en Atención Primaria se han sumado esta semana puntos de vacunación habilitados en hospitales.

Entre el lunes y el jueves se habían administrado cerca de 2.000 dosis en estos dispositivos.

La posibilidad estaba dirigida a personas que acudieran al hospital por una consulta, acompañaran a algún paciente, visitaran a un familiar o estuvieran cuidando a una persona ingresada.

Salud pretende así acercar la vacunación a la población y mejorar las coberturas antes de las semanas en las que previsiblemente aumentará la circulación de virus respiratorios.

La Consejería mantiene por tanto la recomendación de vacunación para los grupos a los que está indicada, aunque subraya que la realidad del COVID en 2026 es muy diferente a la de hace seis años.