Varios ayuntamientos de Cantabria suspenden todos los actos públicos durante los tres días de luto

LEER MÁS Última hora del accidente de tren en Urda

El Gobierno de Cantabria se suma al luto oficial decretado por el Gobierno de España tras el trágico accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la localidad de Urda, en Toledo, que ha causado decenas de víctimas mortales y de heridos.

De esta forma, entre el jueves 29 de octubre y el sábado 31 de octubre, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la Administración autonómica y se suspende la actividad institucional, excepto aquellos actos de naturaleza administrativa o que respondan a un imperativo legal, como es el caso de la presentación del proyecto de presupuestos, que la ley obliga a remitir al Parlamento antes del 31 de octubre.

Santander

El Ayuntamiento de Santander ha suspendido los actos festivos programados por Halloween para estos tres días, jueves, viernes y sábado. Solo se mantienen las visitas temáticas para público infantil del viernes y sábado al Palacio de la Magdalena.

Así, en señal de respeto y consideración hacia las personas afectadas y sus familias, y en cumplimiento del luto nacional decretado hasta la noche del sábado, el Consistorio ha decidido trasladar las actividades que iban a celebrarse en la Plaza Alfonso XIII, la Plaza del Ayuntamiento, Juan de Herrera y los Jardines de Pereda a una nueva fecha, en concreto, al lunes 2 y al martes 3 de noviembre. Además, la programación reformulada se anunciará en redes.

Castro Urdiales

El Ayuntamiento de Castro Urdiales informan que quedan suspendidos todos los actos públicos organizados y/o autorizados por el Consistorio para los días 29, 30 y 31 de octubre.

Camargo

El Ayuntamiento de Camargo ha decidido trasladar al próximo sábado, 7 de noviembre, las actividades organizadas con motivo de Halloween, inicialmente previstas para el 31 de octubre, al coincidir su celebración con los días de luto por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

Así, desde la Concejalía de Juventud se mantiene la programación anunciada, que incluye una fiesta infantil y el juego de supervivencia zombi ‘Infección Z’, dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años. Además, se incorpora a la jornada un Pasaje del Terror, que tendrá lugar en el Centro Municipal de Formación entre las 20.00 y las 23.00 horas

Piélagos

Piélagos aplaza al domingo el espectáculo de terror “Carrimont, la ruta que no existe”, previsto inicialmente para la noche de Halloween. La concejala de Festejos, Gloria Bárcena, avanza que mantendrá su horario programado, de 19:00 a 23:00 horas, mientras que la entrega de premios de decoración de Halloween se trasladará al miércoles, 4 de noviembre, a las 14:00 horas, en el Salón de Plenos y el Festival de baile se suspende definitivamente

Así, desde la Concejalía de Juventud se mantiene la programación anunciada, que incluye una fiesta infantil y el juego de supervivencia zombi ‘Infección Z’, dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años. Además, se incorpora a la jornada un Pasaje del Terror, que tendrá lugar en el Centro Municipal de Formación entre las 20.00 y las 23.00 horas.