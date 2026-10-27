Se busca a una mujer desaparecida en Ampuero

Un amplio dispositivo busca por tierra, agua y aire a una mujer de 51 años desaparecida en Ampuero. El 112 recibió aviso de la situación a última hora de la tarde de ayer, momento en el que iniciaron los trabajos de localización el equipo de rescate del Gobierno de Cantabria y la Guardia Civil.

Esta mañana, ya con luz, se ha establecido un operativo que peina la localidad de Ampuero y sus alrededores, bajo la dirección de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) establecido en el Ayuntamiento. Se han desplegado, además, de técnicos de rescate del Ejecutivo y agentes de la Guardia Civil, que aporta al GREIM, USECIC y perro de rastreo; efectivos de Cruz Roja con misiones logísticas y subacuáticas; los drones del Gobierno, y las Agrupaciones de Protección Civil de Arredondo y Santander, esta última también con unidad cinegética. Por aire, se encuentra en tránsito hacia la zona el helicóptero de la Guardia Civil, que será relevado por el del Gobierno de Cantabria a lo largo de la mañana.