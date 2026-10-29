Raúl Ruiz, alcalde de Ribamontán al Monte, en Onda Cero: “Vamos a intentar parar el proyecto Olucas”

El alcalde de Ribamontán al Monte, Raúl Ruiz, endurece su posición contra el proyecto Olucas Surf Center y marca distancias con el Gobierno de Cantabria, la administración encargada de tramitar el Proyecto Singular de Interés Regional. En una entrevista en Onda Cero, el regidor ha asegurado que el Ayuntamiento utilizará todas las herramientas técnicas y jurídicas que tenga a su alcance para tratar de impedir que el complejo llegue a construirse en Villaverde de Pontones.

La posición llega después de la reunión celebrada en la tarde-noche del miércoles con los vecinos, a la que acudieron tanto Ruiz como el presidente de la Junta Vecinal de Villaverde de Pontones, César Bolívar. Un encuentro en el que buena parte de los asistentes mostró su rechazo al proyecto y reclamó explicaciones sobre una actuación que ocuparía más de diez hectáreas y que contempla una piscina de olas artificiales junto a alojamiento, restauración y otros usos turísticos y deportivos.

“Es un proyecto invasivo para Ribamontán al Monte, un proyecto que los vecinos no quieren”, sostiene Ruiz. El alcalde asegura que el consistorio “no lo va a defender” y que intentará pararlo para evitar que “entre una sola máquina a excavar ni un solo centímetro de tierra”.

Ruiz señala al Gobierno de Cantabria

El alcalde sitúa ahora el foco de la decisión en el Ejecutivo autonómico. Recuerda que el Ayuntamiento no es quien aprueba el PSIR y cuestiona que una herramienta urbanística de este tipo pueda utilizarse para facilitar una iniciativa promovida por una empresa privada.

Ruiz defiende que los proyectos declarados de interés regional deberían responder a necesidades que repercutan directamente en el conjunto de la población. Como ejemplo, plantea que esa herramienta podría emplearse para impulsar una residencia de mayores en un municipio con una población envejecida.

El regidor también ha querido marcar distancias con el consejero de Fomento, Roberto Media. Asegura que sus contactos sobre Olucas han sido escasos y rechaza la idea de que exista una comunicación constante entre ambas administraciones sobre el proyecto.

Su posición es especialmente contundente cuando plantea de qué lado debe situarse el Ayuntamiento ante el conflicto. “¿De una empresa privada que viene a enriquecerse y del Gobierno de Cantabria? ¿O nos vamos a poner de parte de los vecinos? Pues siempre de parte de los vecinos”, afirma.

Una posición que contrasta con el informe municipal de agosto

Las declaraciones de Ruiz contrastan con el informe técnico elaborado por el Ayuntamiento el pasado mes de agosto. Aquel documento consideraba que existían elementos suficientes para que continuase la tramitación de la declaración de interés regional y reconocía el potencial económico, deportivo y turístico de Olucas Surf Center.

El informe, sin embargo, también establecía numerosas condiciones para el desarrollo del proyecto. Entre las principales estaban garantizar que el complejo no comprometiese el abastecimiento de agua del municipio, disponer de capacidad suficiente de saneamiento y depuración y resolver los accesos de manera independiente para evitar que el tráfico generado por la instalación atravesase el núcleo de Villaverde de Pontones.

Ruiz asegura que aquella valoración se realizó a petición del Gobierno de Cantabria para señalar las necesidades que tendría el municipio en caso de desarrollarse el proyecto. Desde entonces, sostiene, el Ayuntamiento apenas ha recibido información sobre la evolución del expediente.

El alcalde también cuestiona la forma en la que se han ido adquiriendo los terrenos afectados. Según explica, algunos propietarios decidieron vender voluntariamente, mientras otros se oponen a desprenderse de sus parcelas. Ruiz sostiene que varios de quienes aceptaron vender aseguran ahora sentirse engañados al conocer el alcance de la operación y la situación de otros vecinos que no quieren hacerlo.

El Ayuntamiento acudirá a la manifestación

El siguiente capítulo llegará este sábado, 31 de octubre, con la manifestación convocada en Villaverde de Pontones contra el proyecto. Ruiz confirma que el Ayuntamiento estará presente con representación de la corporación municipal.

El alcalde confía en que la presión vecinal pueda influir en la decisión final del Gobierno de Cantabria y sostiene que el consistorio utilizará las posibilidades de alegación y oposición que permita la tramitación.

La movilización llega después de varias semanas de creciente contestación al proyecto, con la constitución de una asociación de afectados y las críticas de formaciones como Cantabristas. El debate sobre Olucas entra así en una nueva fase: con el proyecto avanzando administrativamente, pero con una oposición cada vez más explícita en el propio municipio donde pretende instalarse.