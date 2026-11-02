Comienzan las obras de pavimentación del vial sur del polígono de Actimarsa en Raos

La Autoridad Portuaria de Santander (APS) iniciará este lunes las obras de pavimentación del vial sur del polígono de Actimarsa, en la calle Fragata, uno de los principales viales del polígono de Raos, en Camargo.

El objetivo de los trabajos es mejorar las condiciones de circulación y seguridad de una de las vías más importantes del recinto empresarial, que da servicio a numerosas empresas y constituye el principal acceso al puerto deportivo Marina del Cantábrico.

La actuación, sobre cuya planificación y ejecución ya se ha informado a la comunidad de propietarios del polígono, se desarrollará sobre un vial de 1.800 metros de longitud y 12 metros de anchura, alcanzando una superficie total de 21.200 metros cuadrados de pavimento.

Los trabajos serán ejecutados por SENOR, por un importe de adjudicación de 643.192 euros y un plazo previsto de tres meses.

La obra se ejecutará por fases, avanzando de este a oeste y por medias calzadas. Una organización que permitirá mantener la circulación durante los trabajos y minimizar las afecciones a la actividad del polígono.

En una primera fase se actuará sobre el tramo este, de aproximadamente 1.000 metros, mediante el fresado del pavimento existente y la extensión de una nueva capa de rodadura.

Y, posteriormente, en el tramo oeste, de unos 800 metros y con un mayor grado de deterioro, se fresará el firme, se ejecutará una capa intermedia de aglomerado asfáltico y se extenderá una nueva capa de rodadura.

En ambos tramos se mejorarán también los encuentros con los viales transversales. La actuación se completará con la renovación de la señalización horizontal y vertical, la ejecución de pasos de peatones sobreelevados y diversas mejoras en las canalizaciones de servicios.