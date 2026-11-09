CCOO denuncia que 69 de las 77 estaciones y paradas ferroviarias de Cantabria carecen de atención presencial

La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en LogiRail ha denunciado "la progresiva pérdida" de atención presencial en las estaciones de la comunidad autónoma, que "solo cuenta con personal en 8 de las 77 estaciones y paradas existentes, mientras 69 carecen de él".

Así lo ha indicado en nota de prensa el sindicato tras el análisis que ha realizado sobre la red de Cercanías de Cantabria, y que, ha aseverado, se trata de una situación que "se ha agravado con el cierre del servicio de atención al viajero y venta de billetes en la estación de Astillero el pasado 1 de octubre".

CCOO ha destacado que estos datos "evidencian la necesidad urgente" de recuperar la atención presencial en las estaciones y "contar con profesionales que atiendan directamente a las personas usuarias para ofrecer un servicio ferroviario cercano, accesible y de calidad".

"La digitalización y modernización de los sistemas de venta pueden facilitar numerosos trámites, pero deben ser compatibles con esta atención porque las personas mayores, las personas con discapacidad o quienes tienen dificultades para utilizar las herramientas digitales necesitan, en muchas ocasiones, asistencia directa para adquirir billetes, organizar sus desplazamientos o resolver incidencias", ha advertido el delegado de CCOO en LogiRail, Jacinto Ardines.

En este sentido, el sindicato ha interpelado a distintos ayuntamientos afectados --Cabezón de la Sal, Reinosa, Camargo, Piélagos, Torrelavega y Liérganes-- para recabar su colaboración ante Renfe y los organismos competentes y reivindicar la recuperación de la atención presencial y la revisión de horarios existentes, así como su ampliación cuando las necesidades del servicio lo justifiquen.

En este sentido, Ardines ha remarcado que consideran "fundamental que los consistorios se impliquen en esta reivindicación, trasladen las necesidades de sus vecinos y vecinas y defiendan unos servicios ferroviarios que resultan esenciales para la movilidad de sus municipios".

En el caso de la estación de Torrelavega-Tanos, ha remarcado su "relevancia especial" por la diversidad de servicios ferroviarios que presta, desde trenes de cercanías hasta Alvia de larga distancia, una coincidencia de servicios que "refuerza la conveniencia de valorar las necesidades de información y asistencia".

Asimismo, el sindicato cree necesario "aprovechar" la incorporación de nuevos operadores comerciales anunciada por Renfe para reforzar la atención directa en las estaciones de Cantabria, "en lugar de continuar avanzando hacia un modelo que prescinde de ella".

"El desarrollo del transporte ferroviario no puede limitarse exclusivamente a mejorar las infraestructuras, los trenes o las frecuencias, sino que también debe garantizarse que las personas usuarias dispongan de personal que les atienda, informe y ayude cuando lo necesiten", ha concluido.