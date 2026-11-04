Detenido en Colindres un hombre de 24 años por dar una paliza y robar a un anciano de 80

La Guardia Civil de Cantabria, ha detenido en la localidad de Colindres, a un hombre de 24 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación a un octogenario, al que le sustrajo la cartera que contenía unos 600 euros.

Durante el robo, la víctima fue agredida de forma violenta, quedando tirada en el suelo, siendo necesaria su evacuación en ambulancia al Hospital Comarcal de Laredo, donde fue atendida de lesiones graves, teniendo que permanecer ingresada en observación durante un día.

Sobre las 6 de la madrugada del pasado 15 de octubre, un hombre mayor procedió a la apertura de una nave de su propiedad que alberga un negocio en el término municipal de Hazas de Cesto, accediendo a su interior y enciendo las luces.

Una vez que estaba dentro, de repente se apagó la iluminación, siendo abordado por un encapuchado, el cual tiró al suelo al hombre de 80 años, agrediéndole con golpes en la cabeza y en otras partes del cuerpo, para seguidamente sustraerle la cartera en la que tenía unos 600 euros.

La víctima permaneció tirada en el suelo hasta que llegó un familiar a trabajar y alertó de lo sucedido, personándose una ambulancia que le traslado al Hospital Comarcal de Laredo.

Tras tener conocimiento de los hechos la Guardia Civil, efectivos de este Cuerpo pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de Santoña comenzaron una investigación, obteniendo en las primeras pesquisas, que el asaltante había estado escondido en los exteriores de la nave esperando la llegada de la víctima. Una vez que este hombre abrió la propiedad y sin que se diera cuenta, el autor de los hechos se introdujo en la nave, apagando la luz y agrediendo seguidamente a la víctima para robarla.

Otras pesquisas realizadas permitieron averiguar que le presunto autor residía en la localidad de Colindres, consiguiendo su identidad y domicilio. Con esta información se pudo proceder a su detención la semana pasada en Colindres, siendo trasladado a dependencias de la Guardia Civil para continuar con la instrucción de las diligencias. Una vez puesto el detenido a disposición judicial se ordenó su ingreso en prisión.