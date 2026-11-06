Torrelavega convertirá la sala de ordeño del Mercado Nacional de Ganados en una instalación deportiva

El Ayuntamiento de Torrelavega ha sacado a licitación la primera fase de las obras para transformar la actual sala de ordeño del Mercado Nacional de Ganados en una nueva instalación deportiva. La actuación tendrá un presupuesto aproximado de 270.000 euros y permitirá disponer de un espacio alternativo para clubes y escuelas municipales mientras se acometen reformas en otros pabellones de la ciudad.

El alcalde, Javier López Estrada, ha explicado que la sala de ordeño tiene actualmente un uso muy reducido. Solo se utiliza los miércoles por la mañana para unas 40 cabezas de ganado, pese a que está dimensionada para unas 650. Ese mismo día, la nave principal del Mercado Nacional de Ganados acoge aproximadamente otras 40 cabezas, dentro de una instalación preparada para unas 3.500.

La propuesta municipal pasa por concentrar toda esa actividad ganadera en la nave principal y liberar la sala de ordeño para destinarla a usos deportivos.

Un espacio alternativo durante las obras en otros pabellones

El Ayuntamiento vincula esta actuación con la necesidad de comenzar a rehabilitar varias instalaciones deportivas de Torrelavega que se acercan ya a los 30 años de antigüedad.

Las obras previstas incluirán actuaciones en cubiertas, aislamientos y diferentes instalaciones y obligarán a cerrar temporalmente algunos pabellones. Según López Estrada, cada intervención puede requerir clausurar el recinto durante al menos cuatro meses.

El problema, ha explicado, es que actualmente Torrelavega no dispone de espacios alternativos suficientes para trasladar durante ese periodo a todos los clubes y escuelas deportivas afectados. La adecuación de la sala de ordeño pretende cubrir precisamente esa necesidad y permitir que la actividad continúe mientras se desarrollan las reformas.

Entre las instalaciones que necesitarán esas actuaciones están los pabellones de María Pardo y La Habana Vieja.

Primera fase por unos 270.000 euros

La licitación ya ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas dispondrán de 15 días para presentar sus ofertas por vía telemática.

Esta primera fase contempla la separación física entre la sala de ordeño y la nave principal del Mercado Nacional de Ganados. También se instalarán los sistemas necesarios de protección contra incendios y las medidas de evacuación exigidas para poder desarrollar actividad deportiva.

Además, se igualará el pavimento de toda la sala con una superficie asfáltica que servirá como base para el futuro suelo deportivo. En esta primera intervención está prevista también la colocación de tarima en aproximadamente un tercio de la superficie.

La actuación contará con el apoyo del Gobierno de Cantabria a través de la Consejería competente en materia de Deportes.

Mantener la actividad de clubes y escuelas

El objetivo municipal es que la nueva instalación funcione como una solución de apoyo mientras se desarrollan progresivamente las obras de rehabilitación en los diferentes pabellones.

De esta manera, clubes y escuelas deportivas podrán trasladar temporalmente parte de su actividad a la antigua sala de ordeño sin tener que suspender entrenamientos durante los meses que duren las obras.

El Ayuntamiento busca así dar un nuevo uso a un espacio actualmente infrautilizado dentro del Mercado Nacional de Ganados y, al mismo tiempo, facilitar la renovación de una red de instalaciones deportivas que necesita acometer diferentes trabajos de mantenimiento y modernización.