Valdecilla reconocido como el Mejor Hospital de Alta Complejidad de España en los Premios Best in Class

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha entregado esta tarde a Valdecilla el reconocimiento al Mejor Hospital de Alta Complejidad de España en el marco de los Premios Best in Class (BiC) 2026, cuya ceremonia de entrega se ha celebrado en el Palacio de La Magdalena de Santander.

Se trata de la segunda vez que el hospital cántabro gana este prestigioso premio -la primera fue en 2024- que lo consolida como un referente nacional gracias a su gran labor asistencial, investigadora y de gestión. Además, Valdecilla, que partía como finalista en un total de 13 categorías, ha obtenido este año otros dos galardones en los conocidos como ‘Óscars’ de la sanidad: al Mejor Servicio de Oncología y a la Mejor Unidad de Hipertensión Pulmonar.

En su intervención en la ceremonia, la presidenta ha reivindicado la excelencia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), que es parte de la identidad de Cantabria y un “orgullo colectivo” para los cántabros, pero también un “patrimonio sanitario de España”.

Para Buruaga, estos premios no son el éxito de un día, sino la “confirmación de una trayectoria” que está próxima a alcanzar su primer siglo de historia, pero que siempre aspira a llegar más lejos. Es lo que la presidenta denomina el “gen Valdecilla” y un símbolo de lo que Cantabria puede llegar a conseguir cuando conocimiento, talento, vocación y compromiso van de la mano.

La jefa del Ejecutivo ha querido hacer extensivo el reconocimiento al conjunto del sistema sanitario autonómico y a una forma de entender la sanidad pública que apuesta por la innovación y la mejora continua. En este sentido, ha recordado que la sanidad de Cantabria es la mejora valorada de España, según el último Barómetro Sanitario, que constata que dos de cada tres cántabros consideran que el sistema funciona bien, casi 15 puntos por encima de la media nacional.

Y esa confianza de los ciudadanos, a su juicio, tiene como nombres propios a los miles de profesionales del Servicio Cántabro de Salud, a quienes ha reiterado su agradecimiento en nombre de Cantabria. “Gracias por vuestro trabajo y por vuestra entrega, porque este premio es vuestro y es de toda una sociedad que se siente orgullosa de vosotros”, ha dicho.

Buruaga, que también ha entregado al Infanta Elena el Premio al Mejor Hospital de Media Complejidad, ha dado la enhorabuena al resto de los galardonados y finalistas en esta gala que con gran “honor” ha acogido Cantabria y que permite poner en valor “la excelencia de una sanidad pública que es de todos y para todos”.

Finalmente, se ha comprometido a seguir trabajando por el futuro de Valdecilla con proyectos como el Parque de Innovación en Salud, con el objetivo transformar todo ese conocimiento en progreso económico y social, y ha asegurado que el Gobierno seguirá invirtiendo en la sanidad pública y cuidando de sus profesionales.

La presidenta ha estado acompañada por el consejero de Salud, César Pascual, que ha hecho entrega del Premio a la Mejor Unidad de VIH/SIDA al Hospital Gregorio Marañón; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente editor de Gaceta Médica, la entidad organizadora de los premios, Santiago de Quiroga.

Igualmente, han asistido la secretaria general de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria, María Souto, los directores generales de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital y Salud Pública, Óscar Fernández Torre y María Isabel de Frutos, respectivamente; el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, José Daniel Carballeira; así como representantes sanitarios de País Vasco, Castilla y León, y Murcia, entre otros.

Mejor Hospital de Alta Complejidad

El premio al Mejor Hospital de Alta Complejidad es, sin duda, el más importante por su carácter transversal, según el Gobierno. Este galardón no evalúa un área o patología concreta, sino la capacidad global, el engranaje y el talento de un centro para dar respuesta multidisciplinar a los retos clínicos más complejos y críticos.

Valdecilla cuenta con cerca de 1.000 camas de hospitalización y sus profesionales asumen una media de 476 urgencias, 2.575 consultas y 64 intervenciones quirúrgicas cada jornada, y más de 270 trasplantes anuales. Un músculo asistencial respaldado por su designación como sede de nueve Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud y su pertenencia a tres Redes Europeas de Referencia (ERN).

Este premio viene avalado, asimismo, por un gran número de hitos de calidad, certificaciones y proyectos de humanización en los últimos meses. Entre ellos, destacan logros quirúrgicos pioneros como la reciente incorporación de un nuevo Da Vinci de última generación que refuerza su liderazgo europeo en cirugía robótica o haber alcanzado hitos históricos de volumen y supervivencia como los 800 trasplantes hepáticos y los 100 trasplantes de páncreas.

La alta complejidad de Valdecilla también se certifica a través del aval de auditores externos y sociedades científicas, patentes en la reciente certificación Diamante lograda por el Servicio de Neumología; la certificación ISO 9001 en 25 servicios y unidades o la certificación de excelencia Q-PEX de Farmacia Hospitalaria en su atención al paciente externo.

El hospital cántabro también optaba a los galardones en las categorías de Dermatología, Dolor, Esquizofrenia, Farmacia Hospitalaria en Oncología, Hematología y Hemoterapia, Hipertensión Pulmonar, Microbiología, Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría y Salud Mental, y Urgencias.

El éxito de Valdecilla se ve especialmente reforzado por el reconocimiento honorífico ‘BiC 5 Estrellas’, otorgado a tres de sus áreas de referencia: el Servicio de Cardiología, el Servicio de Enfermedades Infecciosas y la Unidad de VIH.