LEER MÁS Cae una red de tráfico de drogas que operaba en Cantabria y Asturias

La Guardia Civil en la denominada operación HELES a detenido a nueve personas en Cantabria y tres en Asturias, que integraban una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas y estafas. Este entramado operaba en localidades que van desde Torrelavega a la zona occidental de Cantabria y en la oriental de Asturias.

La organización estaba dirigida por dos personas residentes en Cantabria, una de ellas sería la responsable de controlar el tráfico de drogas, y la otra, además de encargarse de estafas, se dedicaría al blanqueo de las ganancias con los estupefacientes mediante la adquisición de vehículos e inmuebles que eran puestos a nombre de una tercera persona, también detenida.

En la operación igualmente se detuvo a la persona que suministraba la cocaína a uno de los anteriores, residente igualmente en Cantabria. La entrega de la droga se hacía en aparcamientos de establecimientos públicos, para posteriormente trasladarla con importantes medidas de seguridad, como el uso de vehículos lanzadera, hasta los lugares de ocultación en Cantabria y Asturias.

La Guardia Civil de Cantabria comenzó la investigación al obtener diferentes indicios, que, desde una vivienda aislada en el término municipal de Val de San Vicente se podía estar realizando distribución de importantes cantidades de cocaína. Estas pesquisas permitieron establecer este lugar como el utilizado por uno de cabecillas de la organización para el tráfico de drogas.

Se pudo averiguar que desde aquí salía la droga para su posterior distribución desde Torrelavega y zona occidental de Cantabria hasta Potes. También se averiguó que se ocultaba droga en Asturias e igualmente era distribuida en la zona oriental de esa Comunidad Autónoma. Posteriormente se pudo ir descubriendo el resto de los integrantes del entramado de la distribución de la droga.

Estafas y blanqueo de capitales

La investigación llevó a otra persona residente en Torrelavega, que sería el otro cabecilla de la organización y encargada de simular accidentes de circulación en diferentes lugares de Cantabria, utilizando para ello a deudores de la compra de estupefacientes.

La forma de actuar era simular accidentes sin dar aviso a la Guardia Civil de lo ocurrido, realizar fotografías del siniestro y posteriormente dar parte a las compañías de seguros. Por el momento se estima que se han podido estafar unos 15.000 euros.

También se analiza documentación en relación con la solicitud de ayudas a favor de personas que no tendrían derecho a las mismas.

Igualmente se ha puesto al descubierto, que esta persona se encargaría de blanquear el dinero procedente de la venta de estupefaciente con la adquisición de vehículos y propiedades puestos a nombre de una tercera implicada en los hechos.

Aunque la operación continúa abierta, el pasado 17 de noviembre se realizó la explotación de la misma, en la que se practicaron siete registros en Cantabria, en los términos municipales de Val de San Vicente, Torrelavega, Suances, Potes y Cillorigo de Liébana, y cuatro en Asturias, en los concejos de Peñamellara Baja y en Llanes.

Los más de cuatro kilos de cocaína intervenidos, principalmente fueron encontrados en los registros practicados en Val de San Vicente y en Llanes. Durante los registros igualmente se intervino cerca de un kilo de sustancia de corte para adulterar la droga, 266 gramos de hachís, 80 pastillas de diferentes sustancias y pequeñas cantidades de marihuana.

Además de documentación y básculas, igualmente se incautó una pistola municionada y preparada para hacer fuego, armas prohibidas, 21 teléfonos móviles, siete vehículos y casi 80.000 euros en metálico.

En cuanto a las personas detenidas nueve son hombres y tres mujeres, de edades comprendidas entre los 31 y los 68 años de edad.

La investigación es dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente de la Barquera, coordinada con la Fiscalía Especial Antidroga de Cantabria, y desarrollada por componentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria, con el apoyo de otras unidades tanto de Cantabria como de la Zona de Asturias.