La primera entrevista de trabajo siempre supone un reto, pero también puede ser el comienzo de un camino lleno de posibilidades. Así lo han vivido Lucía, Laia y Andrés, tres estudiantes de primero de Marketing y Publicidad de ESERP que han participado por primera vez en la Talent Fair 2026, celebrada en Palma, y que han compartido en Onda Cero Illes Balears sus impresiones y aspiraciones de futuro.

Los tres han valorado muy positivamente el contacto con las empresas y la cercanía de los profesionales encargados de realizar las entrevistas. Lejos de sentirse examinados, destacan que los reclutadores han sabido adaptar las conversaciones a jóvenes que, en muchos casos, todavía no cuentan con experiencia laboral. Una primera toma de contacto que les ha permitido ganar confianza y descubrir distintas oportunidades de prácticas.

Sus objetivos profesionales reflejan la diversidad de caminos que ofrece su formación. Uno de ellos sueña con trabajar en marketing y ayudar a las empresas a crecer, mejorar su comunicación y llegar a nuevos públicos. Otro aspira a convertirse en periodista y reconoce que le gustaría trabajar en televisión, prensa o radio, aunque tiene claro que lo que realmente le apasiona es comunicar e informar. También hay espacio para quienes imaginan una carrera vinculada al marketing digital y las redes sociales, con la posibilidad de trabajar en remoto desde cualquier lugar del mundo.

Cuando se les pregunta qué pueden aportar a las empresas, aparecen conceptos como compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo y creatividad. Pero hay una idea que se repite: la importancia de conectar con las personas. Para estos futuros profesionales, no basta con dar visibilidad a una marca; también hay que conseguir que el público se identifique con ella y se sienta parte de lo que comunica.

Una generación que llega al mercado laboral con ganas de aprender, ideas propias y una mirada creativa sobre su futuro. La ESERP Talent Fair les ha ofrecido la oportunidad de empezar a demostrarlo.