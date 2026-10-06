Marta Sevilla en Onda Cero Mallorca: “Hay muchas personas ahí fuera que te van a ver con normalidad y te van a querer muchísimo”

Sentirse bien por dentro y por fuera también forma parte de la autonomía. Hablar de discapacidad también implica hablar de autoestima, de imagen, de moda, de maquillaje, de relaciones y de amor. Marta Sevilla ha puesto el broche a la serie ‘De la silla a…’ en Onda Cero Mallorca con una conversación más personal en la que ha reivindicado precisamente eso: que una silla de ruedas no cambia las ganas de sentirse guapa, de disfrutar de la vida o de compartirla con otra persona.

Después de haber hablado de la falta de accesibilidad en festivales, tiendas, transporte público o a la hora de viajar, esta joven natural de Pollença, que lleva tres años conviviendo con la silla de ruedas, vuelve a la radio para reflexionar sobre todo lo dicho hasta el momento en el programa 'Más de uno Mallorca' con Elka Dimitrova.

“Me sigue gustando la moda, me sigue gustando el maquillaje, me sigue gustando verme guapa y sentirme guapa”, explica Marta, que considera que cuidar la imagen puede ser especialmente importante para recuperar una autoestima que puede verse afectada después de una lesión o un cambio radical en la vida.

Marta Sevilla sufrió hace tres años una mielitis transversa que le provocó una pérdida de movilidad de cintura para abajo. Desde entonces ha ido construyendo una nueva rutina y contando en redes sociales las dificultades, pero también las posibilidades de vivir con una discapacidad (su perfil en la red social Instagram es @martisxv). En sus publicaciones muestra cuestiones tan cotidianas como moverse con la silla en un edificio sin ascensor o cómo entrar y salir de su coche: acciones que para la mayoría pasan inadvertidas y que para ella requieren esfuerzo físico y mental.

Hablar de feminidad y de las relaciones sentimentales

Una de las cuestiones que Marta considera todavía demasiado tabú es precisamente la relación entre discapacidad, feminidad y vida sentimental. “Por algún motivo se piensa que a una persona que va en silla de ruedas o tiene cualquier tipo de dificultad motora como que se deja de interesar por su imagen”, lamenta.

Ella reivindica lo contrario: seguir preocupándose por la ropa, el maquillaje o por sentirse atractiva no tiene nada que ver con utilizar una silla de ruedas. De hecho, considera que recuperar esa sensación puede ayudar a recomponer una autoestima que se ha visto golpeada por una enfermedad o una lesión.

El amor después de una lesión

Y si hay un terreno del que todavía se habla poco cuando se aborda la discapacidad es el de las relaciones de pareja. Marta reconoce que también existe un tabú en torno a este asunto, incluso en algunos ámbitos especializados, pese a que para una persona joven la vida sentimental puede ser una parte importante de su bienestar.

En su caso, tenía pareja antes de sufrir la lesión y él vivió todo el proceso a su lado. “No sólo cambia tu relación, evidentemente cambias tú, cambia la persona que está contigo”, explica. La situación también generó inseguridades en Marta, especialmente por el impacto que tuvo la lesión sobre su autoestima.

Ella, sin embargo, destaca el papel que tuvo su pareja durante ese proceso: “Tuve muchísima suerte con mi pareja porque siempre ha estado ahí a mi lado”. En lugar de hacerle sentir peor, asegura que él la ayudó a recuperar la confianza en sí misma.

Y Marta quiere lanzar un mensaje especialmente claro a quienes afrontan una lesión sin tener pareja. “Nadie te va a querer estando así” es, según explica, uno de los pensamientos que pueden aparecer después de una lesión. Su respuesta es contundente: “Hay muchas otras personas ahí fuera que te van a ver con normalidad desde la silla y te van a querer muchísimo”. Por eso reivindica la importancia de encontrar “un amor sano” y recuerda que existe, aunque pueda llevar tiempo encontrarlo.

Cuidarse también es pedir ayuda

Marta también pone el foco en la importancia de la salud mental. Durante su proceso contó con apoyo psicológico tanto en Barcelona como posteriormente en Mallorca y considera fundamental poder hablar con un profesional que aporte perspectiva y herramientas.

“Te puede dar las herramientas, pero es cierto que la que tiene que trabajárselo eres tú”, resume. Para ella, la familia, los amigos y la pareja son apoyos esenciales, pero no sustituyen el acompañamiento profesional cuando es necesario.

Con esta conversación, Marta Sevilla pone punto y seguido a una serie en la que ha hablado de conciertos, viajes, compras, gimnasio, transporte público y las dificultades cotidianas que encuentra una persona que utiliza una silla de ruedas. Su petición final para construir un mundo más accesible se resume en una palabra: “cohesión”, acompañada de sentido común y de que los impuestos se traduzcan también en unas calles, aceras, carreteras y transportes accesibles.

‘De la silla a…’ termina, por ahora, con Marta mirando hacia delante y con una idea que ha atravesado todas estas conversaciones: la discapacidad no debería decidir hasta dónde puede llegar una persona, ni tampoco si puede sentirse guapa, enamorarse o disfrutar de una vida plena.