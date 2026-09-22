Marta Sevilla en Onda Cero Mallorca: "El deporte ha sido fundamental para seguir adelante y tener un propósito"

El deporte ha acompañado a Marta Sevilla antes y después de empezar a utilizar silla de ruedas. En una nueva entrega de la sección ‘De la silla... al gimnasio’ de Onda Cero Mallorca, Marta explica cómo la actividad física se ha convertido en una pieza fundamental no solo para mantenerse en forma, sino también para afrontar su día a día con mayor autonomía.
"El deporte ha sido una parte fundamental para mí, tanto física como, sobre todo, mentalmente. Me ha ayudado a seguir para adelante y tener un propósito", asegura en una nueva conversación que ayuda a superar barreras, dar ejemplo y promover la accesibilidad en las islas.
Su acercamiento al deporte adaptado comenzó durante su estancia en el Instituto Guttmann de Badalona, donde pudo descubrir disciplinas que hasta entonces ni siquiera imaginaba. Rugby en silla, tenis, baloncesto, bádminton y tenis de mesa fueron algunas de las actividades que probó junto a un grupo de jóvenes con los que, reconoce, terminó desarrollando un espíritu muy competitivo.
De vuelta en Mallorca, quiso mantener esa actividad y se apuntó a un gimnasio. El comienzo, sin embargo, no fue sencillo. Las máquinas no estaban adaptadas a sus necesidades y su primer entrenamiento, de una hora y media, se redujo a tres ejercicios. "Fue durísimo", recuerda. Después de aquella experiencia tardó varios meses en volver.
La situación cambió cuando conoció a su actual entrenador, Luis Moreno, quien, pese a no tener experiencia previa trabajando con personas con movilidad reducida, aceptó el reto de aprender junto a ella. "Tenía muy buena actitud y ganas de aprender", explica Marta en el programa 'Más de uno Mallorca', donde previamente ha contado las barreras con las que se ha encontrado yendo a un concierto o de compras.
El esfuerzo terminó llevándola a competir en HIROX Adaptive en Barcelona. En su primera participación completó un recorrido de ocho kilómetros combinado con diferentes estaciones de ejercicios y consiguió ser tercera en su categoría y primera en su subcategoría.
Ahora continúa entrenando dos días por semana y tiene un nuevo objetivo entre ceja y ceja: conseguir hacer dominadas. Marta también reivindica una mayor oferta de deporte adaptado en Mallorca y sueña con poder practicar tenis en silla. Porque, para ella, entrenar no es solo hacer ejercicio: es también una forma de ganar independencia y seguir superando barreras.