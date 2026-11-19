Inca vive este jueves una nueva edición del Dijous Bo, la gran feria de Mallorca, con más de 450 expositores y una afluencia multitudinaria de visitantes. La jornada llega con importantes novedades, entre ellas la recuperación de la muestra ganadera de animales rumiantes, que vuelve después de dos años de ausencia debido a la epidemia de lengua azul.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha celebrado en una entrevista en Onda Cero Mallorca el ambiente de una jornada que vuelve a convertir la ciudad en uno de los principales puntos de encuentro de la isla. «Estamos demostrando de nuevo que tenemos muchísimas cosas que ofrecer», ha señalado, destacando la llegada de visitantes desde el miércoles y la amplia oferta comercial, agrícola, ganadera y cultural distribuida por los distintos espacios feriales.

Una de las grandes novedades de este año es precisamente el regreso de la exposición de animales en la zona de la plaza del Bestiar. Los visitantes pueden volver a contemplar ovejas mallorquinas, cabras y vacas, además de una pequeña muestra de vaca frisona. Una recuperación que el alcalde considera fundamental para preservar una de las señas de identidad del Dijous Bo y que ha sido posible con la colaboración de la Cooperativa Pagesa d'Inca y de los profesionales del sector.

La 'Fira de Fires' de Mallorca registra, además, un incremento del 25% en el número de expositores en sus diferentes espacios. A la oferta del eje central y el Mercafira se suman las muestras de vehículos industriales, automóviles y maquinaria agrícola, que vuelven a atraer a profesionales y visitantes. Moreno ha subrayado la importancia de estos encuentros para el sector, ya que permiten a las marcas presentar novedades y establecer contactos comerciales que, en muchos casos, terminan convirtiéndose en acuerdos en los días posteriores.

Ocho kilómetros de feria y recomendaciones para llegar

El Dijous Bo mantiene así su carácter de gran escaparate de la actividad económica y productiva de Mallorca, con presencia de la industria, el calzado, la piel, el comercio local, la agricultura y la ganadería. La exposición se extiende a lo largo de unos ocho kilómetros y ocupa diferentes plazas y espacios de la ciudad.

Ante la previsión de una gran afluencia, el alcalde ha recomendado utilizar el transporte público, especialmente el tren, que deja a los visitantes en el centro del recinto ferial. También se han habilitado unas 1.800 plazas de aparcamiento para vehículos privados, aunque Moreno ha advertido de que la demanda es muy elevada y ha pedido paciencia a quienes opten por desplazarse en coche.

La jornada incluye, además, un llamamiento a la solidaridad, con la presencia del autobús del Banco de Sangre para facilitar las donaciones. Moreno ha destacado que el Dijous Bo es una celebración que une a la ciudadanía y a las diferentes formaciones políticas e instituciones en torno a una de las citas más importantes del calendario mallorquín.