Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 1 AL 5 DE JUNIO

Ecojove ha sido el tema estrella de la semana. Y la directora general de urbanismo de la consejería de vivienda atendía a Onda Cero tras la reunión celebrada el viernes con el Ayuntamiento para explicar su rechazo al proyecto

Ana Fierro viajó esta semana a Madrid para conocer más a fondo la Universidad Europea que llegará a Gijón. Y se ha vuelto además con noticias bajo el brazo.

Seis jóvenes gijoneses han llenado esta semana el estudio para hablar de debates. Esta semana se ha celebrado la final de la liga de debate escolar municipal y les hemos invitado para saber cómo se preparan (y cómo aceptan que nunca ganarán un debate a su madre)

A la juventud con talento también la representa Aine Pérez Fanjul. La portera del Telecable de 18 años ha sido la última PROMESA DEPORTIVA de la temporada

En la ronda de portavoces, esta semana se ha pasado por nuestros micrófonos Javier Suárez Llana, de izquierda unida

Siempre con cierta polémica, esta semana se ha anunciado el cartel de la Feria Taurina de Begoña. En Onda Cero hemos querido hablar con Carlos Zúñiga sobre toros y prohibiciones

Con María hemos descubierto cómo una rusa de nacimiento puede enamorarse hasta las trancas de Gijón. Ha sido nuestra última invitada a RECIÉN LLEGADOS de la temporada

Viaja de otra manera todos los meses en Onda Cero Galo Pablos, que en esta ocasión repasa para nosotros su último viaje. Ha conocido la Puglia italiana

Preparamos unas vacaciones de verano saludables para nuestra mente en LIOSAMENTE. Isabel Méndez Benavente nos alerta sobre generarnos falsas expectativas y frustrarnos

Los niños y niñas han regresado en DESDE EL COLE a contarnos qué les interesa y darnos su opinión sobre el tema de los patinetes

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.