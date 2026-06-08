CON ISABEL MENÉNDEZ BENAVENTE

Gestionar las expectativas

Llevas todo el año esperando las vacaciones. E imaginando cómo serán. Y cuando llegan, no todo es como pensabas y te llevas un chasco que te hace perder días de descanso. Es lo que en psicología se entiende como gente que se frustra al tener metas que no son realistas.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Y hay que ser soñador sí. Pero también realista. La psicóloga de familia Isabel Menéndez Benavente nos recomienda ser conscientes de que no todo será perfecto en las vacaciones. Que el hotel puede ser más feo, que puede haber medusas que nos impidan bañarnos o que vamos a discutir con la pareja. Es es probable que pase. Eso o las mil cosas que no dependen de nosotros y que pueden arruinarnos las vacaciones si no hemos metido en la maleta el equipaje fundamental: la actitud positiva.

Tener actitud es lo que va a hacer que ante los problemas no nos hundamos. Lo fundamental en las vacaciones es desconectar, liberarnos de rutinas y trabajo y dejar descansar a nuestra mente. Y en LIOSA-MENTE cuidamos de nuestra salud mental. Por eso Isabel nos recomienda dejar los problemas. No van a desaparecer, pero los podemos gestionar. Actitud de no amargarnos.

Y un consejo extra. Deja el móvil. Lo que se ve en las redes sociales no es real. Disfrutar de tu realidad, no de la impostada por otros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer