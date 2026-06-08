Gestionar las expectativas

Y hay que ser soñador sí. Pero también realista. La psicóloga de familia Isabel Menéndez Benavente nos recomienda ser conscientes de que no todo será perfecto en las vacaciones. Que el hotel puede ser más feo, que puede haber medusas que nos impidan bañarnos o que vamos a discutir con la pareja. Es es probable que pase. Eso o las mil cosas que no dependen de nosotros y que pueden arruinarnos las vacaciones si no hemos metido en la maleta el equipaje fundamental: la actitud positiva.

Tener actitud es lo que va a hacer que ante los problemas no nos hundamos. Lo fundamental en las vacaciones es desconectar, liberarnos de rutinas y trabajo y dejar descansar a nuestra mente. Y en LIOSA-MENTE cuidamos de nuestra salud mental. Por eso Isabel nos recomienda dejar los problemas. No van a desaparecer, pero los podemos gestionar. Actitud de no amargarnos.

Y un consejo extra. Deja el móvil. Lo que se ve en las redes sociales no es real. Disfrutar de tu realidad, no de la impostada por otros.