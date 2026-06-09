Las obras en La Pecuaria comenzarán este verano

Onda Cero se ha desplazado al campus de la Universidad Europea en Villaviciosa de Odón (Madrid) para conocer detalles de los planes de la institución académica para Gijón. Su máxima responsable asegura que deben avanzan con rigor para contar con todas las garantías que requiere el proyecto. Los planes pasan por iniciar los trabajos en La Pecuaria en agosto. Adelantarlos a julio si la tramitación lo permite.

De la Fuente ha adelantado que esperan ser juzgados por su proyecto y no por tópicos que no les representan. Hay intención de impulsar becas para alumnos asturianos.

La Universidad Europea llega a Gijón | Universidad Europea

El Gobierno asturiano dio dado luz verde en abril a la llegada de la Universidad Europea a Asturias. A través de un centro adscrito que se ubicará en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, en la ampliación de La Pecuaria. Contará con una superficie total de 10.000 m². La entidad ha confirmado que impartirá, una vez obtenidas todas las validaciones necesarias, las titulaciones de grado y posgrado "más relevantes en el ámbito de la Salud".

El Centro Universitario Universidad Europea Asturias se desarrollará en varias fases, con una inversión acumulada de más de 35 millones de euros, e incorporará aulas y laboratorios docentes alineados con el modelo académico teórico-práctico de la Institución.

Una vez obtenidas las validaciones pertinentes, el centro adscrito iniciará su actividad en el curso 2027-2028 con los grados en Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia, configurando la oferta académica más completa y ambiciosa en Ciencias de la Salud de todo el Principado de Asturias. A esta propuesta se sumarán, en su segundo curso, los grados en Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia, consolidando un proyecto educativo integral y de alto valor para la región. En un futuro, no descartan dar más pasos. Ampliar la oferta de disciplinas, avanzar hacia un campus internacional y seguir creciendo.

La propuesta académica se completará, además, con programas de posgrado especializados en el área de la salud, reforzando un ecosistema educativo orientado a la excelencia y la innovación dando respuesta a las necesidades reales del sistema sanitario asturiano.