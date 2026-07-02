El Sporting congela los precios

Sin rueda de prensa al uso, el Sporting comunicó hoy los detalles de la campaña de abonados para la temporada 2026/2027. Éste es el comunicado oficial:

"Inicio de la Campaña de Abonados 2026/27 del Real Sporting de Gijón. Ya están en marcha las renovaciones online. Desde este jueves 2 al domingo 12 de julio, solo existirá la posibilidad online para que nuestros 24.000 abonados renueven su carné para la nueva temporada. Estará disponible, como novedad, en el Área de Abonados, con previo registro.

‘EMPUXA’ se convierte en el lema del Club, para sumar de nuevo a miles de sportinguistas con el reto de conseguir el objetivo del ascenso. Vinculado a las raíces de Asturias, el grito de aliento aumenta su intensidad. Unidos por lo que todos queremos.

Las cuotas de los abonos son las mismas. La Campaña mantiene los mismos precios que el pasado curso, sin variación alguna, y con el acceso garantizado en esta ocasión a los 21 partidos de LALIGA HYPERMOTION que se disputarán en El Molinón, desapareciendo el ‘Día del Club’, tal y como se anunció el pasado 18 de marzo.

Y aún hay más: miles de abonados pagarán un precio inferior al de hace un año. Los socios que tuvieron la asistencia perfecta (acudieron a todos los partidos de Liga) tendrán un 5% de descuento en su carné (según estaba anunciado en la anterior Campaña). A aquellos que pagaron el suplemento (Júnior y Socios de Honor accedieron de forma gratuita) para presenciar al encuentro contra RC Deportivo del pasado 28 de marzo, y no hicieran uso de ese importe para adquirir una entrada, se les descontará del nuevo abono, a no ser que notifiquen que lo quieren utilizar en entradas de la nueva temporada. Y quienes hayan generado saldo por la cesión de su abono en encuentros de la última temporada verán cómo se les aplica un descuento de un máximo del 25% del importe del carné.

El Sporting simplifica las diferentes categorías en cuatro tipos de carné que engloban al sportinguismo. En las familias numerosas, el abono de menor importe saldrá gratis, en el caso de que todos sus miembros de la unidad familiar sean abonados. El periodo de renovaciones en este primer tramo –solo online– estará disponible hasta el 12 de julio. No habrá gastos de gestión a la hora de efectuar la renovación. Posteriormente habrá la opción de renovar también de forma presencial (hasta el 24 de julio).

En cuanto a la cesión de abonos, el porcentaje de beneficio para quien cede el carné puede aumentar hasta el 50%, además de facilitar la cesión del abono en formato entrada para enviar directamente a otra persona con una sencilla ejecución. Habrá una promoción especial de sorteo de camisetas de la nueva primera equipación cada jornada que dure la Campaña entre los aficionados que renueven cada día.

El Club, que se marca el objetivo de repetir la cifra histórica de 24.000 abonados, presentará el próximo 10 de julio otras novedades de ‘EMPUXA’ 2026/27, como los carnés de Socio Simpatizante. La atención al abonado estará disponible en el correo electrónico ‘abonados@realsporting.com’, en el teléfono 985 36 00 64 y en los perfiles oficiales de las redes sociales del Club. La posibilidad de realizar altas dependerá del número de renovaciones.

Da-y pa enriba. ¡EMPUXA hacia adelante!