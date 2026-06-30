Carreño estudia tomar medidas legales contra el desvío de camiones por Aboño

La decisión no ha gustado en el concejo vecino. El alcalde de Carreño está convencido de que es un parche. Porque se mueve el problema de un sitio a otro.

En “Más de Uno Gijón” hemos hablado con Ángel García Vega. No entiende la decisión anunciada por la Delegación del Gobierno en Asturias. Rechaza la medida porque las deficientes condiciones actuales de los viales, y porque falta una justificación técnica y ambiental.

Ángel García Vega, alcalde de Carreño | Ayuntamiento de Carreño

El viernes se enteró de la noticia estando de vacaciones. Habló con el consejero de Movilidad y le transmitió el rechazo a la decisión.

El regidor de Izquierda Unida cree que es “una medida extremadamente lesiva para los vecinos de la zona” y asegura que se “empeora la situación actual”.

García vega ha dado orden a los servicios jurídicos del consistorio para estudiar las medidas legales que se puedan tomar y revertir la decisión. Insiste en que nada se ha consensuado. Reclama diálogo y decisiones de consenso definitivas.