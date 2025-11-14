La alcaldesa paraliza el traslado del Albergue Covadonga al Natahoyo

Ha sido un cambio de guion sorprendente que tiene su origen el pasado lunes. Durante la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar como espacio cultural un grupo de 300 vecinos organizó un escrache en el que se escucharon insultos y peticiones de dimisión de la alcaldesa, que llegó a temer por su integridad. Unos actos que Carmen Moriyón critica porque se vio un odio "que no representa a Gijón". Sea como sea la solución que se negocie a partir de ahora, Carmen Moriyón ha dejado claro que el Gijón solidario del que es alcaldesa no jugará con la "dignidad" de las personas.

El PP ha dado por buena la decisión de Carmen Moriyón de ponerse al frente de la negociación porque "está dentro de sus competencias". Creen que el anuncio fue "mejorable en las formas" pero dejan claro que no habrá crisis de gobierno y el asunto se tratará dentro del equipo de gobierno. El presidente popular, Andrés Ruíz, anuncia que se reunirá con los vecinos del Natahoyo.

Javier Palacios, vicepresidente de la asociación vecinal Pando Poniente evita hablar de triunfalismo. "Hemos perdido todos", lamenta, porque no debería haberse llegado a este punto. Esperan que a partir de ahora se hable con los vecinos sin "mentiras y medias verdades" y se cumpla el compromiso anunciado en 2011 de que el Natahoyo no sería el destino del albergue Covadonga.

Palacios rechaza que se les califique de insolidarios. Recuerda que en el barrio ya conviven "en paz" con otros equipamientos sociales, pero defienden que el Hogar de San José no es el lugar idóneo para recibir a los usuarios del albergue durante las obras de reforma. Cree que hay otros sitios mejores en Gijón o Asturias. No descartan que se siga adelante con los planes iniciales, pero al menos quieren explicaciones.