CRISIS EN VOX

Oliver Suárez abandona Vox

Desde hace días estaba en el centro de la polémica. El hasta hoy concejal de Vox, Oliver Suárez, anuncia que ha solicitado la baja del partido y seguirá en el Ayuntamiento como concejal no adscrito. "Sé que ellos no quieren echarme, quieren que me vaya yo, pues me voy".

Guillermo Figueroa