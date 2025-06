Zonas tensionadas: ¿Solución o problema?

La Ley de Vivienda determina qué es una zona tensionada o en qué casos puede declararse un área tensionada. Sin embargo, advierte la profesora de economía aplicada de la Universidad de Oviedo , Elena Lasarte, advierte que no está tan claro qué parámetros deben tenerse en cuenta. Según cuáles se elijan o con qué se compare la renta de referencia, la cosa cambia mucho. Puede pasar de poder considerar gran parte de Gijón zona tensionada o ningún barrio. O los barrios más ricos incluso. Según Elena Lasarte, lo más importante antes de tomar decisiones es tener muy claro cómo se va a aplicar.

Desde un punto de vista legal también hay mucha tela que cortar. En primer lugar surge una duda. ¿Puede el gobierno asturiano declarar zonas tensionadas en Gijón en contra del criterio del gobierno local? Sí y no, nos apunta Emma Tuero, miembro del colegio de la Abogacía de Gijón . Poder puede actuar ele ejecutivo asturiano, pero sin la colaboración del Ayuntamiento parece complicado. Asimismo, en esto de las zonas tensionadas es importante saber a quién afecta y cuándo. Aquí entran cuestiones de renta o de precio de alquiler. Y es una medida que se dirige fundamentalmente a los considerados "grandes tenedores" (propietarios en este caso de 5 o más viviendas) y cuyas consecuencias varían en función si la vivienda estuvo o no alquilada en los últimos años. La declaración de zonas tensionadas no afectaría en ningún caso a los contratos en vigor antes de dicha declaración. Emma nos apunta además una página web muy útil para comprobar a cuánto podría limitarse el precio de alquiler de una vivienda ubicada en una zona tensionada.

La idea de regular el precio máximo de alquiler es algo que avalan Psoe, Izquierda Unida o Podemos. En contra están Foro, PP y Vox. Entre los argumentos de la izquierda se destaca la necesidad de tomar medidas permitidas por la Ley, apuntando que se ha demostrado que es una medida eficaz. Para el centro-derecha, intervenir el mercado nunca es la solución y sus efectos serán contraproducentes.

¿Es cierto que las zonas tensionadas tienen efectos positivos allí donde se aplican? El director general de vivienda de la generalitá de Catalunya , Jordi Mas, asegura que sí. Ellos han sido los primeros en acogerse a esta herramienta de la Ley de Vivienda, y 271 municipios catalanes cuentan ya con esa consideración. No se ha logrado reducir el precio del alquiler, explica, pero sí se ha contenido un incremento en los mismos. Sin embargo, sí hay un efecto extra. La oferta de viviendas en alquiler en las zonas tensionadas no crece, sino que se reduce. Menos viviendas salen al mercado porque los contratos en vigor se prorrogan.