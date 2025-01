La Arena y Cimavilla serán las primeras "zonas tensionadas" de Asturias

La declaración de zona tensionada permitiría activar una serie de mecanismo llamados a paliar el problema inmobiliario en lugares concretos donde los premios estén desorbitados. Y en el caso de la Arena es evidente, nos cuenta su presidenta vecinal. María José Cuervo afirma que es imposible encontrar un piso en alquiler por menos de mil euros. A ello se unen los problemas de falta de aparcamiento o que el coste del carro de la compra es mayor que en otros barrios.

Sin embargo los vecinos no ven una solución sencilla. Una de las medidas que se valoran es estimular la oferta de pisos a precios asequibles, pero en el caso de La Arena no sabe cómo quieren hacerlo, nos cuenta María José. Vivienda vacía hay de sobra (calcula que en torno al 25-30 por ciento de las viviendas del barrio están desocupadas) los propietarios no parecen muy por la labor de sacarlas al mercado. Es un barrio que creció a base de segundas viviendas y mucha gente prefiere mantenerla cerrada por si la familia las necesita en el futuro. Tampoco hay sitio para nuevas construcciones, añade.

Los vecinos quieren ver qué les cuenta el consejero Ovidio Zapico porque, reconoce Cuervo, la esperanza es lo último que se pierde aunque hayan visto que la suspensión de nuevas licencias para VUT no ha tenido grandes repercusiones para el barrio.

Los dos barrios de Gijón serían los primeros en ser declarados zonas tensionadas en Asturias. En España solo hay precedentes en Cataluña y País Vasco.