El Principado lanza el nuevo Cabueñes

El nuevo diseño potenciará la capacidad de respuesta del centro, facilitará la relación entre los diferentes servicios y reforzará la conexión con la ciudad mediante una intervención que combina innovación tecnológica, eficiencia operativa, humanización de la asistencia y respeto por el entorno. “Afrontamos mucho más que una ampliación hospitalaria; estamos diseñando el Cabueñes del futuro”, ha precisado Saavedra.

El documento entra ahora en fase de supervisión para su licitación en el último cuatrimestre del año. La actuación, que cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), tiene un plazo de ejecución de 26 meses.

Proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes | Gobierno de Asturias

La modificación de la fachada principal y de los accesos al hospital es uno de los elementos más destacados. Así, se construirá una nueva plaza y un espacio cubierto que protegerá a las personas usuarias y se habilitarán recorridos de entrada y salida más cómodos y organizados. Además, se creará un nuevo núcleo vertical de comunicaciones, formado por cuatro ascensores y una gran escalera, que favorecerá la conexión entre el área de consultas externas y la entrada principal, de modo que se generarán salas de espera más amplias, luminosas y confortables.

La transformación de Cabueñes trasciende el edificio hospitalario y se extiende a su entorno para integrarlo mejor en la ciudad. Con este propósito, se abordará la renaturalización de los espacios exteriores mediante nuevas zonas verdes y áreas de estancia.

La ampliación de Cabueñes permitirá incorporar nuevos espacios asistenciales gracias a una ampliación de cerca de 13.500 metros cuadrados, de los que 3.600 se corresponden con una nueva planta sobre la cubierta actual. La flexibilidad es uno de los principios fundamentales y se concretará en un edificio capaz de adaptarse a la transformación de la práctica sanitaria y las necesidades del futuro.

Proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes | Gobierno de Asturias

En este marco, se habilitarán dos unidades de cuidados intensivos (UCI), independientes pero conectadas entre sí; se ampliarán los hospitales de día oncológico y oncohematológico y se incrementará el número de consultas. Además, se incorporan a esta primera fase servicios estratégicos como laboratorios clínicos, Anatomía Patológica, el área de extracciones y la unidad de hemodiálisis. Farmacia hospitalaria y esterilización ocuparán el nivel -1, lo que reforzará la eficacia de los circuitos asistenciales y la coordinación entre servicios.

El diseño arquitectónico se orienta a mejorar el bienestar de pacientes, familiares y profesionales, con espacios más acogedores, luminosos y confortables. Con este fin, se creará un gran atrio desde el que se accederá a los diferentes circuitos asistenciales. Además, la luz natural y el uso de materiales cálidos serán la pauta incluso en espacios de alta complejidad, como áreas quirúrgicas y unidades de críticos.

Por otra parte, las nuevas UCI serán boxes individuales con espacio para familiares, luz natural, aislamiento acústico y regulación independiente de temperatura e iluminación.

Innovación tecnológica al servicio de las personas

El proyecto incorpora una importante apuesta tecnológica orientada a mejorar la gestión y el funcionamiento del hospital. En este sentido, el futuro centro contará con una plataforma inteligente capaz de monitorizar en tiempo real las instalaciones, optimizar recursos, reforzar la seguridad y detectar incidencias con mayor rapidez.

La innovación se integrará de manera discreta en la arquitectura hospitalaria para facilitar recorridos intuitivos y generar entornos más accesibles. El objetivo final es que la tecnología mejore la experiencia asistencial y el bienestar de las personas.

El nuevo Cabueñes se concibe como un hospital cien por cien eléctrico, diseñado para eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles y reducir la huella ambiental. De este modo, la producción de calor, frío, agua caliente sanitaria y vapor de esterilización se realizará mediante sistemas eléctricos alimentados por energías renovables. Entre las actuaciones previstas destaca la instalación de más de un millar de paneles fotovoltaicos, bombas de calor de alta eficiencia, sistemas avanzados de recuperación energética y herramientas inteligentes de gestión de la energía.

La estrategia ambiental incorpora también criterios de economía circular: se promoverá el empleo de materiales de baja huella de carbono y el uso de materiales reciclados o de segunda materia prima. También se impulsarán medidas de gestión sostenible del agua mediante sistemas urbanos de drenaje sostenible, que permitirán absorber agua de lluvia, reducir la escorrentía y aliviar carga sobre la red de saneamiento.

Presentación del proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes | Gobierno de Asturias

Durante la reunión, la consejera ha valorado el cumplimiento del calendario de actuaciones presentado por su departamento tras rescindir el contrato con la anterior adjudicataria por el retraso que acumulaban las obras en enero de 2025.

Saavedra ha recordado que tanto en Consejo Consultivo como las resoluciones judiciales emitidas desde entonces han dado la razón al Gobierno de Asturias, lo que aporta seguridad jurídica y refuerza las decisiones que han permitido redefinir una actuación estratégica para el sistema sanitario público.