Visita a un "tacón" que acabará explotando

Hace un año ya había vuelto enamorado de Nápoles, y ahora le ha tocado el turno a la Puglia. Situada en el tacón de la famosa bota que es Italia, se trata de una región con muchas ciudades y pueblos que visitar. Una semana se le ha hecho corta a Galo, que ha visitado desde las ciudades más grandes como Bari o Lecce (conocida con la etiqueta de la Florencia del sur) a pueblos más pequeños como Alberobello, Locorotondo u Ostuni. En un radio de 100 kilómetros hay mucho que ver.

Sin embargo, es una zona con menos infraestructura turística. Eso nos obligará a alquilar un coche para poder movernos. Las carreteras no están en muy buen estado, pero no hay demasiado tráfico en general. Y un aspecto fundamental. Es una región muy barata. Desde ese coche a los alojamientos o la comida no van a vaciarnos la cartera. Galo considera que los precios son baratos para lo que se ve hoy en día.

Si buscas fotos sobre la zona verás unas playas y una costa espectacular y una arquitectura digna de verse. Y no mienten. De hecho, Galo Afirma que en vivo es mejor todavía. La costa es del estilo de Formentera pero con muchísima mejor gente. Y ahí radica parte del atractivo, dice Galo. Explotará en algún momento, pronostica, por lo que es el momento de acercarse...