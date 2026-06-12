CON GALO PABLOS

Visita a un "tacón" que acabará explotando

Italia no es un destino desconocido para Galo Pablos. Desde www.elviajenotermina.com ya había estado allí más de una decena de veces. Sin embargo, ha descubierto en el sur del país un pequeño paraíso por conocer.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Hace un año ya había vuelto enamorado de Nápoles, y ahora le ha tocado el turno a la Puglia. Situada en el tacón de la famosa bota que es Italia, se trata de una región con muchas ciudades y pueblos que visitar. Una semana se le ha hecho corta a Galo, que ha visitado desde las ciudades más grandes como Bari o Lecce (conocida con la etiqueta de la Florencia del sur) a pueblos más pequeños como Alberobello, Locorotondo u Ostuni. En un radio de 100 kilómetros hay mucho que ver.

Sin embargo, es una zona con menos infraestructura turística. Eso nos obligará a alquilar un coche para poder movernos. Las carreteras no están en muy buen estado, pero no hay demasiado tráfico en general. Y un aspecto fundamental. Es una región muy barata. Desde ese coche a los alojamientos o la comida no van a vaciarnos la cartera. Galo considera que los precios son baratos para lo que se ve hoy en día.

Si buscas fotos sobre la zona verás unas playas y una costa espectacular y una arquitectura digna de verse. Y no mienten. De hecho, Galo Afirma que en vivo es mejor todavía. La costa es del estilo de Formentera pero con muchísima mejor gente. Y ahí radica parte del atractivo, dice Galo. Explotará en algún momento, pronostica, por lo que es el momento de acercarse...

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