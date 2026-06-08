Cuestión de modelo

Porque si bien es cierto que en materia de vivienda los modelos son contrapuestos, hay muchos otros ámbitos en el que la relación entre Izquierda Unida y equipo de gobierno se basa en entendimientos. En vivienda no. Porque, explica Javier Suárez Llana, ellos apuestan sin dudar por la vivienda pública. Y Foro-PP pretenden otra cosa, entiende.

Suárez Llana critica el fracaso de las políticas de vivienda impulsadas por el ejecutivo. Sin viviendas del plan llave, con solo un piso captado en el Gijón confía alquilando, y con una apuesta, repentina dice, por Ecojove con la que se está enredando. Porque es suelo privado e iniciativa privada, y es el ayuntamiento quien puede ordenar ese espacio.

Tampoco entiende demasiado bien el portavoz de izquierda unida la actitud del Psoe en materia de contaminación de la zona oeste. Ve como una tomadura de pelo que se anuncien proyectos y alternativas al "fraude electoral" del vial de Jove sin que realmente se haga nada. También ve incomprensible que se siga defendiendo la presencia de Nieves Roqueñí como presidenta de la Autoridad Portuaria. Invita al Psoe a dejar de "mirarse al ombligo".

Nos da tiempo también para preguntar a Suárez Llana por los patinetes. Cree que no son el problema de la movilidad en Gijón y que hay herramientas suficientes para controlar las infracciones.