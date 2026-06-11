La feria taurina tendrá "a los mejores toreros a nivel mundial"

Junto a Morante estarán los mejores toreros del panorama mundial, afirma el empresario que lleva la feria. Carlos confía en al menos tres llenos durante los cinco días de feria. Aunque reconoce que le gustaría poder extenderse en días, cree que son días suficientes para una afición que "siempre responde". Recuerda que si existe feria Taurina es porque "la afición pasa por caja y un empresario paga el canon de la plaza".

En ese sentido, Carlos Zúñiga ha vuelto a defender la libertad. Para ir a los toros o no ir. Incluyendo en esa libertad a los menores. Ante el intento de algunos grupos de modificar la Ley de espectáculos públicos para impedir el acceso a las corridas de menores, el empresario pide a los políticos valorar mucho este tipo de cambios porque "vulneran la Ley" y van contra la libertad. Cree que todo padre debe poder decidir cómo educa a sus hijos. También rechaza que se prohíba la venta de alcohol en la plaza. "Nunca hubo ningún incidente".

Las entradas y loa abonos para la Feria Taurina de Begoña saldrán a la venta en agosto. Los precios, destaca Zúñiga, no han subido. Solo el IPC.