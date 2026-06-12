La Consejería de Vivienda "no ve" el proyecto de Ecojove pero no lo bloqueará

Eso quiere decir, ha explicado Laura López en onda cero, que si el Ayuntajmiento pide las autorizaciones correspondientes, la consejería hará lo que le corresponde. Pero a partir de ahí, la competencia "es municipal". Afirma no saber por qué el equipo de gobierno de Gijón les interpela como un actor necesario.

Laura reconoce que la intervención de Casa 47 (en caso de confirmarse, porque afirma no tener confirmación oficial) puede suponer algún cambio, pero no para ellos. Porque la consejería de vivienda "no va a expropiar los terrenos a Casa 47". Puede desarrollarlo el Ministerio de Vivienda. Sabedores de que el Psoe, socio mayoritario de gobierno de Izquierda Unida, sí están a favor del proyecto, Laura López recuerda que "es de su competencia" y nosotros (IU) "no lo vemos". Preguntada si Adrián Barbón podría intervenir, Laura recuerda que ella es únicamente una directora general "y no puedo hablar por el presidente".

La DG de urbanismo nos ha explicado el modelo que tienen para Gijón. Se articula en torno a tres ámbitos con objetivos complementarios: Laviada, en el entorno de la estación provisional de Sanz Crespo; El Natahoyo, junto a la actuación de Naval Gijón; y la zona sur de la ciudad, en el entorno de Santa Bárbara. En conjunto, estos desarrollos permitirían poner en el mercado 1.218 viviendas distribuidas en distintas zonas de Gijón y con una combinación de vivienda libre, protegida y pública destinada al alquiler.

La reunión ha sido cordial, afirma, y supone un avance "en la buena dirección". Laura López confía en que la reunión de hoy podrían haber dado carpetazo al enfrentamiento entre Ayuntamiento y Consejería y puedan trabajar juntos.