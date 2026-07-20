El fuego técnico, provocar un incendio para extinguir otro mayor

En la extinción de un incendio son muchos los aspectos a tener en cuenta y muchos los procesos y técnicas que se llevan a cabo. Una de las que se ha utilizado en este gran incendio de Orés, pero también en otros muchos es el conocido como “fuego técnico”, dicho de forma rápida, provocar un incendio controlado para extinguir otro mayor. Antonio Magén, responsable de UGT de Bomberos Forestales de Aragón y jefe de la Brigada Terrestre 35, explica que se lleva a cabo con una "especie de bombona de unos 10 litros que lleva una mezcla compuesta por dos partes de gasoil y una parte de gasolina", siendo una mezcla "lo suficientemente potente para que prensa fuego enseguida pero que no explosione". El objetivo es crear un perímetro en una zona verde donde va a llegar el incendio para que cuando este llegue, la zona esté consumida y pueda ser controlada, aunque en otras ocasiones se utiliza en zonas en la que el fuego está atrapando a los equipos de extinción para que el fuego no les acorrale.

El fuego técnico requiere unas condiciones muy específicas. Magén afirma que "no es muy utilizada en Aragón, se utiliza más en otras comunidades, sobre todo en el norte. Esto se suele hacer en las zonas de alta montaña, cada vez se hacen más estas quemas prescritas en verano", o bien para abrir zonas para que puedan entrar los ganaderos y los animales, o para que el fuego tenga menos combustible en caso de que en alguna ocasión se provoque un incendio.

El papel de los helicópteros en los incendios

En el incendio de Orés hubo 750 efectivos de extinción, entre ellos, 30 medios aéreos. Gabriel Hernández, piloto de helicóptero de extinción, explica que para tratar de extinguir, acorralar, o frenar el avance de las llamas, los helicópteros suelen tirar alrededor de 1000 litros de agua: "o ideal es que un tercio de la descarga entre en el negro (la parte quemada) y dos tercios de la misma mojen el verde (la parte no quemada)".

Las brigadas, formadas por 7 hombres y un "bambi" para la extinción tras llegar a la zona y descargar el material humano, buscan agua y dan apoyo a la brigada en condiciones terriblemente duras: "todo el calor se desprende hacia la parte de arriba, hay turbulencias, hay calor extremo. Las llamas producen mucho calor. En la provincia de Zaragoza hemos estado entre 35-40º, a lo que habría que sumarle 30º o 35º más a bordo", asegura Hernández.