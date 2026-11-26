El Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza han firmado el acuerdo de financiación 2027-2031. El ejecutivo aportará 1.511 millones, 430 más, lo que supone un aumento de más de 40% respecto al anterior periodo.

Ese dinero cubrirá el gasto corriente y de personal - incluido aumentos de las plantillas - y prácticamente duplicará la cantidad dedicada a obras y equipamientos. Aumentarán también las partidas para investigación. Este nuevo marco de financiación se activará el 1 de enero, con las cuentas saneadas y deuda 0 en la institución académica.

El presidente, Jorge Azcón, ha destacado que este acuerdo, fruto de meses de negociación “ardua”, se ha alcanzado gracias al compromiso de su gobierno, y a la buena gestión y trabajo del equipo directivo de la Universidad.

Por eso ha asegurado que “creemos en una educación superior de calidad que permita desarrollar una investigación de excelencia y que responda a los retos sociales económicos y educativos que tenemos. El compromiso entre el Gobierno de Aragón y la Universidad queremos que se mida en certezas y hechos. Por eso nuestra responsabilidad es dotarle de los recursos económicos suficientes”.

En el acuerdo la Universidad se ha compromete a seguir aumentando la oferta formativa. El año que viene se pondrá en marcha la nueva titulación de Farmacia en Huesca, Ingeniería Aeroespacial en Teruel, y un nuevo máster en logística en Zaragoza. Mañana, además, el consejo de gobierno informará sobre la implantación también del grado de Turismo, según ha adelantado la rectora, Rosa Bolea.

El plan de obras del nuevo marco incluirá los 39 millones que costará la reforma de la facultad de Medicina en Zaragoza, cuyas obras empezarán el año que viene, tras el verano. Bolea ha destacado la inclusión en la financiación de los objetivos de internacionalización, digitalización o acción social de su equipo de gobierno, a través del programa IDEA.