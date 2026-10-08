Turismo Verde augura un excelente Puente del Pilar en Huesca

Los alojamientos de Turismo Verde en la provincia de Huesca prevén una buena ocupación este Puente del Pilar al tener reservado el 85% de los alojamientos. Las escapadas más habituales son de dos o tres días y lo más demandado son las casas completas y los apartamentos. Como suele ser habitual, la ocupación es desigual siendo los Altos Valles Pirenaicos, especialmente Sobrarbe y las áreas de influencia del Parque Nacional de Ordesa, los que presentan mejores datos con el 95% de ocupación.

El perfil de los visitantes, que aprovechan la llegada del otoño, son familias, grupos de amigos y parejas que buscan pueblos con encanto y alojamientos de calidad con jardín, buenas vistas, chimenea, barbacoa, etc. A la buena previsión del 85% en general, se sumarán las reservas de última hora que acabarán de consolidar una ocupación excelente en la provincia de Huesca. El otoño suele ser una buena época para este tipo de turismo por la poca gente y la tranquilidad del entorno. Además, algunas localidades mantienen su oferta de ocio con jornadas micológicas, rutas guiadas, senderismo interpretativo o avistamiento de aves.