"Tu provincia Huesca La Magia" Premio Fitur de Turismo Activo

La Diputación Provincial de Huesca, a través de su marca turística “Tu Provincia Huesca la Magia”, ha sido distinguida con el Premio FITUR de Turismo Activo, organizado por FITUR en colaboración con la revista AireLibre, dentro del concurso al Mejor Producto de Turismo Activo.

Un reconocimiento que se suma al Premio como mejor destino de turismo de aventura de Europa y del Mundo en los World Travel Awards. El jurado, integrado por representantes de FITUR, de la revista AireLibre y de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, ha tenido en cuenta especialmente el carácter novedoso e innovador del producto, su contribución al desarrollo turístico sostenible en sus ejes económico, medioambiental y social, así como la calidad de su imagen y de los elementos de marketing que lo acompañan.

Sergio Serra, diputado de Turismo en la institución, era quien recogía ayer el premio de la mano de Ana Muñoz, directora general de Políticas Turísticas de la Secretaría de Estado de Turismo, en una gala celebrada en el espacio WAH de IFEMA (Madrid). Para Serra este premio “es un aval para toda la provincia y en especial para esas pymes y autónomos que trabajan día a día en el sector y en muchas ocasiones, además, desde pueblos muy pequeños a los que contribuyen a dar vida y futuro".

Este reconocimiento consolida la apuesta de la Diputación Provincial de Huesca por impulsar el turismo activo como uno de los ejes de proyección y desarrollo de la provincia.